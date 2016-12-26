自由共和國》林志都／納粹軍服與民族主義的陰影

林志都／譯者

新竹一所中學學生在學校的變裝遊行中扮成納粹黨衛軍，拿著納粹倒卍字旗的新聞曝光，引起軒然大波，總統府為此致歉，德國駐台代表處也抗議批評。

當我們批評學校師長們缺乏國際觀之際，也有評論指出，正因我們長期受到國民黨政府依照其黨國史觀所形塑的歷史教育影響，導致失去這樣的國際政治敏感度。畢竟，世上僅存唯一一個曾與納粹有正式緊密合作的政黨，就是中國國民黨。網路上還可找到當年蔣緯國身著納粹軍裝的照片。

當然，除了當年法西斯主義曾是許多國家獨裁政黨效法的對象外，還有國民黨政府當年面對日本入侵、蘇聯資助中共、而美國又對亞洲消極不願干預，不得不與納粹德國合作抵抗俄日的現實。

不過，之後在國民黨專政下，有意無意地淡化納粹與國民黨本身的殘暴歷史，強調日本與蘇聯的邪惡，也是事實。而台灣一向重視數理、輕視文史的殖民式教育，更強化了對於國際歷史的無知。

但是，諸多批評者往往忘記將類似事件一再發生的台灣，放在亞洲與世界的架構下來審視。在印度，希特勒的自傳「我的奮鬥」長年高踞暢銷排行榜；在日本，許多動漫人物的外型設計，常被西方詬病為抄襲納粹德國軍裝；而在拉丁美洲，除了阿根廷的裴隆黨在二戰前與納粹交好，並在二戰後協助許多納粹戰犯逃至南美外，玻利維亞的軍方甚至還曾企圖協助納粹殘黨在南美重建第三帝國。

因為這些國家裡有許多人視納粹德國當年對英美荷宣戰，為勇於面對這些其實當年殘暴也不遑多讓的殖民帝國的象徵；而台灣先後被納粹德國的盟國日本與前盟友國民黨統治，自然對納粹德國在歐洲的殘暴歷史瞭解更少。

還記得小時同學友人間常會討論納粹為何會戰敗，因為納粹軍隊的戰略與武器都有劃時代的突破，也曾經席捲歐洲；只是小時的我們根本沒有正確的資訊與教育，不了解納粹的種族主義狂熱所帶來的恐怖，也不了解它種族主義的擴張正是導致納粹體制垮台的主因之一，因為它逼迫所有其他種族聯合起來對付納粹德國。

也許，在中國以國族主義做為擴張藉口、滿嘴種族主義口號的川普當選美國總統、以及恐怖主義導致歐洲極右派思潮興起之際，透過這樣的事件，正好讓我們反思過去錯誤的教育是如何讓我們的成人及孩童與世界脫節，並正視台灣與世界過往的歷史，對未來有所警惕，同時對世界提出警告；因為可悲的是，如果有甚麼是不變的真理的話，那就是人類從來就不會從過往的歷史中學到教訓。