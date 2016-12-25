自由廣場》沒有這種選擇的權利？

◎ 黃清華

幾個爭議十足的議題輪番上陣，如攸關勞資權益的「一休一例」大戰，挑戰傳統家庭觀念的「同性婚姻合法化」等，這些都尚未落幕，幾天前，傅達仁先生再以自身病痛折磨的經歷，懇求總統府針對「安樂死」修法。

看到這個議題，讓人直覺想起，約在民國七十一年時，一對夫妻為了二十年前因車禍而變成植物人的愛女，不忍愛女長期以來受病苦拖累，不停向當時的政府陳情，希望能讓愛女有尊嚴的離開，但最後夫婦倆都抱憾而終，這就是令人鼻酸的王曉民案例。

「安樂死」涉及縮短生命的處理，在很多層面，不管是倫理、醫學、宗教的觀點，由於認同與反對者的立場都很堅決，難有社會共識，政府也就不敢輕易有所作為，但也就是欠缺法律規範，造成這種痛苦，或許只有當事者才能深切體會，最後有些人可能只有選擇自殺了結，或親手送最愛的人離去。

站在當事人的角度，人沒有選擇出生的權利，難道病痛已經到達無法忍受的地步，且還拖累自己最愛的家人，真的不能有選擇死亡的權利嗎？

反對者希望以安寧緩和醫療照顧，來達到「善終」的境界，我當然也樂見多了此項目的選擇， 但最重要的還是在於人的自由意志，可以挑選的方案，難道只有此項目，於當事者而言，行起坐臥皆需依賴他人，或許志工出於自願，或家境允許這樣的醫療負擔，但內心不見得不痛苦，需要的不是多留世上的時間，而是「尊嚴」， 挑選「死亡」真是一種罪惡嗎？

（作者從事網站公司網站規劃）