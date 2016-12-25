自由廣場》灣生 真相與全像

◎ 林秀幸

灣生的風風雨雨讓不少年輕人很受傷，這個台灣的過去被遺失的一片拼圖，曾如此感動這一代的年輕人。如今原先被建構出的情感，因為信任感的崩潰，而面臨鬆動，的確令人傷感。

我們因為「信任」的基礎，才建立起新的情感和認知的結構，如今基礎鬆動，那個據以建立的上層結構，也備受考驗。除非，我們可以抽換掉這個基礎，曾經對作者的信任。

或許，我們該追究的是，這位女士說的「謊」，到底蔓延多少到我們所接收到的「灣生」故事中？然而，究其實，不管她是不是灣生後裔，不管她是不是富裕家庭後代，都不影響我們聽這個故事的動力。因為我們這些非台灣史學界內的人，的確從未聽聞這段歷史，卻又如此熱切地想要把這塊土地被隱匿的過去找回來。國民政府據台後，刻意切掉的那段。

這幾年台灣人重燃關心日本和我們之間的過去，大概始自於魏德聖導演的海角七號。而海角拍得如此草根又浪漫，的確讓台日共同歷史逸脫過去的學究框架，顯得如此動人，又和當代臍帶相連。或許就是這股新迸發的認識「台灣過去」之熱忱，並且帶著草根生活和戲劇感的音色，主導了這一波的灣生熱。

如果從這樣的角度來看，似乎沒有太多可以懊惱的。從「七號」一路下來，我們就是等著這麼一個「灣生」的戲院，等著這樣觀看「灣生」的故事，一個有點泛淚的劇本，但是連結一個非常真實的情感，想把台灣的身世鏈結，結得更緊，讓它離我們更近…。

也許，我們無需太機械式地解剖這部片的「真偽」，而是從觀看這部片，這樣既通俗又真實的慾望出發，我們到底要怎麼把自己和過去連結起來？我們還可以怎麼認識灣生？我們需要什麼調性的視角，我們還可以怎麼詮釋「灣生」？

不一定人人需要同樣的版本，這個社會可以開出不同視窗，來連結個體和歷史，當下和過去。那部片只是一個開端，只有繼續開展出不同的歷史敘事和故事的載體，不同的配樂，當代的我們才知道，如何動員我們的歷史性和敘事性，來豐富我們的當下…。

（作者為交通大學副教授、台教會副會長）