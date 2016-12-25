自由廣場》廉政機構得講法治

◎ 吳景欽

台北市廉政透明委員會成立兩年，但在此期間，除常被指為是黑機關外，更與政風處的職權相扞格。凡此問題，就使廉委會的公正性與客觀性受到質疑，有否存在之必要，實在值得商榷。

根據政風機構人員設置條例第3條，法務部為全國政風業務的主管機關，除由廉政署負責規劃、協調與指揮監督外，並於各行政機關內設置政風機構，專責政風事務。而政風機構雖隸屬於各機關，但其上級卻非行政機關首長，而為法務部廉政署。之所以如此設計，乃是因為政風機構最主要的職務，在於貪瀆不法之預防、發掘及處理檢舉事項，為了避免行政機關的自我掩護，才必須藉由此種類似外部機制的方式監督，以期避免政風人員與所屬公務員成為一丘之貉，能針對貪瀆事件發揮洞燭機先的功效。

只是政風人員並非屬刑事訴訟法第二二九條第一項，具有偵查犯罪權限的司法警察，故對機關內部的貪瀆，就僅能為不具有強制性的調查，致難發揮預防不法的效果。尤其配屬於地方政府的政風機構，畢竟寄人籬下，須得受制於地方首長，可否達成摘奸發伏之目的，向來備受懷疑。

也因此，不管是郝龍斌、還是柯文哲市長，相繼有肅貪中心與廉委會的設立。只是此等組織並無法律授權，僅屬臨時性、任務性的編組。但不管是肅貪中心，還是廉委會，台北市長卻將之常設化，甚至在未得議會同意下，北市府於自行頒布的設置要點裡，還規定委員的職權與任期，嚴重違反機關法定原則。

更糟的是，北市府本就有政風處，為機關內公務員貪瀆不法之發掘，惟因廉委會召集人為市長，致使政風處得聽命於廉委會，必然造成兩者衝突與矛盾。如此結果，亦使得原本該主動出擊的政風機構反趨於被動，明明是法律所規定的防貪機關，卻得受制於非法定機關，實令人感到不解與突兀。

諷刺的是，我國明明已存有很多反貪機制，行政首長為贏得打貪之美名，卻又於法律之外設立廉政機構，不僅造成多頭馬車，無形中也暴露出對現有肅貪機關的不信任，這絕非法治國家該有的現象。

（作者為真理大學法律系副教授兼系所主任）