自由廣場》那些文化城不容失落的

◎ 邱智淵

國際局勢因為川普的當選而變幻莫測，甚至可能顛覆傳統一中思維時，國民黨卻陷入無休止的謾罵與爭奪之中，對台灣社會動態彷彿事不關己。

在野快一年了，掌權者除了在乎統一、黨產與權柄，對於社會議題的回應只有隻字片語，沒有任何完整論述，沒有百年黨的格局與高度。所以，即使民進黨上任以來爭議不斷，國民黨並沒有在民眾心目中重拾信任感。

會造成這樣的困境，主因在於國民黨內大老只想爭奪權力，無視創黨的理想與理念。近一年來，沒有多了解民心，智庫也提不出什麼高明見解。掌權者完全無視於外在局勢變化，反而每天提防別人搶奪自己的權勢，甚至放任黨工攻擊黨員，這樣怎麼吸引民眾，乃至真正的人才願意投入？請問再不到兩年又要選舉了，國民黨的勝選計劃何在，勝選人才何在？這樣重要的事情，不見黨中央出謀劃策，反而天天跟黨員短兵相接，看在支持者心中怎不唏噓。

國民黨必須認知現在的困境，是導因於黨背離了台灣民眾，支持者才會棄黨而去，國民黨真有心要守護台灣，確立台灣的主體性，就是國民黨再起的唯一途徑。唯有黨的組成是真正以民眾為基礎，而不是只為保護特定權益者而存在，這樣也許才有再起之日，否則被社會淘汰只是早晚的事。 （作者為文字工作者）