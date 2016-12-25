自由廣場》國民黨法西斯遺毒

◎ 黃世澤

台灣學生竟然在學校的活動中，扮演納粹德軍和舉起納粹旗，片段流入互聯網後，引來德國和以色列抗議，這件事反映出台灣歷史教育出了不少問題。

在香港，一般人都知納粹手勢不能用，納粹黨裝束和旗幟亦不可展示，因為香港人一般由中學歷史教育得知納粹令人髮指的歷史。但台灣過往在國民黨控制下的歷史教育，能否如此指正歷史，筆者實在有疑問。在一九三八年陶德曼調停失敗前，中國國民黨控制下的中華民國都是納粹德國盟友，當時中華民國國軍最精銳的裝備和訓練，都是由德國提供。根據蔣緯國自傳，蔣緯國曾被希特勒接見三次，回到中國前，官拜德國國防軍少尉，曾經參與德奧合併，侵略捷克蘇台德區的行動，若非當時蔣介石召他回國，恐怕連入侵波蘭之役都會參與，試問國民黨如何交代這段曾為軸心國成員的歷史？

無可否認，國民黨與納粹黨合作期間的軍事知識受益，至今仍影響台灣，畢竟德國陸軍總參謀部（OKH）以軍事史而言，其軍事理論及應用仍是出色的，但蔣介石在中德合作期間，試圖引進納粹黨的法西斯意識形態，這對日後的國民黨有很大影響，甚至國民黨那套白色恐怖，本身亦有一定法西斯的影子，警總那些做法，亦相當有德國蓋世太保（GESTAPO）的味道，歧視台灣本省人的做法，或外省人比較高級那些擺明是族群歧視的主張，以及故意找本省人的精英來殺，藉此鞏固在台灣的殖民統治，也很明顯地是向納粹黨學來的。

這次台灣學生展示納粹旗幟事件，反映台灣的歷史教育做得不夠，為何台灣人要認識納粹德國迫害猶太人、左翼人士等歷史，因為國民黨曾經是納粹黨的盟友，不少迫害台灣人的手段，便是從納粹黨學來的。國民黨控制下的中國，在二次大戰期間，固然是處於捱打狀態，但國民黨意圖法西斯化以及與納粹黨合作，這段歷史也必須說清楚，因為法西斯遺毒留在台灣，就變成了白色恐怖，不少台灣精英因此喪命。納粹黨殘暴的歷史，並不只是歐洲歷史的一部分，這其實也是台灣歷史的一部分，只不過國民黨故意抹去。

（作者為居港英籍時事評論員）