自由廣場》學生無知 大人也無知

◎ 張宸愷

納粹德國在某些歐美國家被視為敏感話題，德國對納粹的標誌嚴格限制，但光復中學的學生在Cosplay會場上，竟化裝成納粹德國黨衛軍，照片公開後，在網路上引發軒然大波。

雖然我只是一個國中生，但我認為大人們除了指責他們之外，更應該反躬自省！或許他們出於好玩與無知，但又有幾個大人有資格批評他們？大人們真的有教育我們正確的歷史觀嗎？大人們真的有做好榜樣給我們看嗎？

在台灣，蔣介石的皇宮（士林官邸）依舊像個聖地、蔣介石的宗廟（中正紀念堂）依然屹立不搖、蔣介石的陵寢（慈湖）仍然供人膜拜，而蔣介石的行館（行宮）一樣照舊遍布全台。請問大人們做何解釋？

在這個島上，四處有以蔣介石命名的街道、學校、公園，蔣介石那恐怖的銅像更是無所不在。請問大人們，您們又教了我們什麼？而新竹這所中學取名「光復」，不就是最不良的示範嗎？請問，當這個國家的大人們一手還在膜拜蔣介石時，憑什麼用另一隻手指責小孩子？ （作者為國中生）

◎ 黃瑞麟

光復中學校慶活動，學生穿上納粹軍裝，揮舞納粹旗幟，更製作出虎式坦克的模仿品，遭網友諷「終於知道為什麼台灣的無知排世界第三了」。這種批評，未免可笑！

台灣人在國民政府統治下，洗腦教育成功竄改台灣正史，讓台灣人對自己的國家歷史都搞不清楚了，國外歷史讓學生分不清是非，也是必然的。

筆者讀的歷史課本是「漢賊不兩立、消滅萬惡的共產黨」，如今的國民黨教育我們下一代，竟然成為「兩岸一家親、和平統一」；同樣是國民黨編撰的歷史，內容都可以因為時空背景不同而竄改，改到國軍共軍都是中國軍、敵我不分了，又憑什麼罵學生無知？

先還原台灣正史，再告訴學生何者對、何者錯，否則竄改的歷史不變，造成敵我不分，我們如何繼續教育下一代？

（作者為媒體工作者）

◎ 蔡錦德

校慶典禮學生扮演納粹曝光後，引來國際間非議，雖經學校發聲道歉，但後續要處理的問題，絕非其所言「不要苛責孩子」，好像只是學生發生的問題。

校慶對學校何其重要，事先行政部門都有計畫、研討與統合，有各活動的執行單位，以及活動進度檢核與預演，像這次學生扮演納粹，事前學校師長應該有人知道，演出的當時與事後，師長都知道了，可惜並無檢討、反應，直到引起國外的不滿，才被動回應，說些冠冕堂皇的話。

對此，該多檢討學校行政與輔導人員的價值觀，以及是否有「把肉麻當有趣、把無知當天真的心態」吧！教育該是有理想、有遠見、有目標的事業，期望師者能避免「無知、肉麻」心態，並積極運用這次的事件，當做活生生的教材才是。

（作者為文影工作者）

◎ 蔡濁瀝

納粹圖騰跟制服為何會觸動國際社會的敏感神經？德國政府在一九九四年九月聯邦議院通過反納粹和反刑事犯罪法，以法律直接禁止納粹的各種標誌、口號和敬禮儀式。理由很簡單，納粹黨曾給德國帶來災難，德國政府當然要以法律禁止納粹黨任何有形及無形的影響力繼續禍害德國。

納粹黨在德國執政期間，施行一黨獨大及黨國合一的體制，整個國家只能效忠單一政黨，政府及軍警特務都只能為納粹黨一黨服務。納粹黨在德國統治期間，也犯下屠殺暴行。因此，德國成為世界上除了以色列以外，最痛恨納粹黨的國家。那麼台灣的學校老師跟學生，為何不能理解這樣的道理？

因為「中華民國」由黨國合一、一黨專政的「中國國民黨」長期統治，直到今天，「國歌」就是「黨歌」，「國旗」內有「黨旗」，「國父」竟然是「總理」。「中國國民黨」的「總裁」蔣介石，在獨裁統治期間犯過屠殺暴行，屠殺罪行則被國際媒體與納粹黨的希特勒並列。但台灣的殺人魔蔣介石至今還被供奉在台北市中心的紀念堂膜拜。黨國不分的黨產，現在才要追討。

台灣如果連中國國民黨的歷史罪行都無法透過法律及教育徹底反省，如何要求學校跟學生打從心裡理解獨裁政黨的罪惡本質？

（作者從事半導體業）