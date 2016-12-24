自由廣場》柯文哲的抉擇 台北人的抉擇

◎ 蕭嘉弘

柯文哲在剛公布的六都市長滿意度墊底，還是唯一呈現死亡交叉且差距不小，柯市長此時急著宣佈要連任，真是狗急跳牆，更讓人看破手腳。相對來講，民進黨六都中將來守四有望，更有籌碼和柯去談，以前禮讓支持柯的情形已不存在。

柯既然有意競選連任，不如先加入民進黨，不要一副高高在上的姿態，不入黨是第一任的競選承諾，和連任第二任並無違背問題。政黨政治是民主國家的常態，從這次剛落幕不久的美國大選也可看出，柯市長若還沉浸在以往的白色力量光環，等於提早出局。

入黨回歸政黨競爭常軌，謙卑學習，彌補不足，將戰線拉長，相信不但更能延續自己的政治生命，也能促進台灣政黨競爭的良性發展。

（作者為兼職導遊）

◎ 黃秀梨

國民黨北市黨部主委陳永仁設立的首都發展協會，委託旺中集團旗下的「艾普羅民調公司」對台北市長柯文哲施政滿意度做民調，昨早公布結果宣布對柯市府不滿意度四十九．七％，不支持柯連任則有五十．一％；柯文哲昨活動後受訪問及一半的人不支持連任怎麼辦？柯妙回，「這要倒過來看，一半的人不支持，代表一半的人支持」。

其實這份民調是國民黨主委設立的協會做的，肯定有機構效應，支持柯連任有卅九．六％其實已經算是相當高，已經超出柯文哲的低標三成了，但就不能謙卑一點嗎？一定要說「這要倒過來看，一半的人不支持，代表一半的人支持」，而且「球才打到半場而已，緊張什麼」嗎？如同該民調顯示，民眾最不滿柯的原因是「不喜歡柯文哲領導風格」佔六十．九％，柯市長這種回答的口氣在民選首長的確相當另類，但台北市民是否買帳就不得而知。在此也提醒民進黨一定要開始物色人選如賴清德、顧立雄、姚文智等備戰。

（作者為退休高中教師）

◎ 張睿芃

我覺得柯文哲理由還真多，台北市長不連任才奇怪咧！過去陳水扁、馬英九、郝龍斌都尋求連任，他要尋求連任有必要講一大堆理由嗎？而且還說什麼別的政治人物都過度包裝，如果別的政治人物像柯市長這樣口無遮攔的講話，早就被轟到月球去了。例如過去他曾說過，陳以真適合坐櫃台、全台灣最聰明的人、婦產科剩一個洞、女性越多的行業越沒落、邵曉鈴腦袋秀逗、中醫很好賺、台灣不是進口很多外籍新娘嗎？要是別人早就被批得體無完膚。

縣市長尋求連任很正常，但媒體曾報導，柯文哲的父母十二月十三日受訪隔空向兒子喊話，兩人都覺得柯文哲不適合在台灣當政治人物，希望他「別再選了」，退下來當醫生比較好，期待柯市長應該好好考慮。

（作者為家庭主婦）