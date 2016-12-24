自由廣場》減輕病痛自然死

◎ 吳育政

前主播傅達仁先生上書總統，陳述自己病痛纏身多年，生不如死，希望能立法通過安樂死法案，不要再飽受折磨。衛生福利部則回應，因安樂死爭議過大，目前沒有計畫討論安樂死。

筆者在臨床上遇過一些類似處境，希望能安樂死的病人。但是深入細問，許多病人之所以想死，是因為病痛；只要病痛減輕，他們還想活著。原因顯而易見，活著日日受苦，度日如年，當然選擇死；沒有病痛，誰不想活。因此，如果貿然實施安樂死，這就會變成荒謬的政策，錯誤殺人的政策，這也是全世界大多數國家與筆者反對立法的主要原因。

台灣已進入高齡化社會，此時此刻，全國與傅先生同樣身陷困境者不在少數。要解決這個難題，其實法源已在。以傅先生為例，高齡老化，多重病痛，長期無法進食，已算是末期病人。只要醫師引用《安寧緩和醫療條例》，與病人及家屬召開會議，達成共識，簽署選擇安寧緩和醫療意願書，以及日後絕對不會有醫療糾紛的公證書。醫師就可以視病情給予嗎啡及其他藥物，減輕病人的痛苦，讓病人有尊嚴地活著。當然有一天，壽命已盡，病人就回歸自然。

生老病死如同花開花落，是再自然不過的事情；而給予藥物減輕病痛，是醫師的基本職責。只是現在醫糾頻傳，家屬常各有算計，加上做這些事吃力不討好，所以肯做的醫師很少。如能醫病和諧，醫者將心比心，病者但求善終，減輕病痛與自然死應成為全民共識的基本人權。最後，祈禱傅先生早日脫離苦海。

（作者為大林慈濟醫院醫師）