自由廣場》工傷家庭漏洞

◎ 利梅菊

大溪高中圖資大樓工程職災至今兩天，透過媒體報導工人說法，揭露台灣社會不願面對的真相：看似意外的工安事件，在發生前都有跡可循，工頭先前就向包商說過鷹架不夠牢固、數量不足、無法支撐灌漿…，包商偷工減料、不顧工人與未來使用者的安全，而將施工風險隱藏在「工期」背後，原可避免的人為災難就這樣發生了！

一瞬間四個家庭破碎了，在新聞落幕後，眾多問題誰來承擔？根據工傷協會長年協助職災勞工家庭經驗，在現行職災補償低落的條件下，四個家庭的經濟來源受到重擊，同時過世的一對營造工人夫妻，留下仍就讀國中的兩個兒子，原本就收入不穩的點工家庭，即使取得部分職業災害補賠償，也不足以負擔往後兩兄弟就學、生活重建、心理支持，可能落入社會福利系統來承接。高風險的營造業缺乏具有強制力的預防政策，算算雇主所迴避的勞安成本，遠不及全民共同撐起職災家庭的社福開銷。更別說，多數營造業勞工在層層外包、雇傭關係不明確的危機下，甚至連基本職災補償都無法取得。這是多數職災家庭在台灣社會難以翻轉的共同命運！

針對未加保職災工人的權益，工傷協會於二○○一年由有切身之痛的職災勞工與家屬們，遊說國會，立下職業災害勞工保護法，目前依照職保法第六條，未加保勞工因職業災害致死亡或嚴重失能時，可依最低投保薪資申請職業災害的失能或死亡補助。又依職保法第卅四條，雇主應負擔相同金額的罰鍰，亦即「代位求償」精神。但職保法實施後，勞保局對雇主代位求償的執行力不彰，則間接讓惡質雇主卸責，例如針對四人以下的小型工程行，勞保局即使已經針對受僱職災勞工給付，但勞保局卻以「四人以下事業單位不強制納保」為由，根本沒有進行代位求償。

政府積極推動職業災害保險法單獨立法，但如何考量高風險行業職災勞工的實質總體損失，提高職災保險費率，一方面作為預防成本，另一方面也才能解決勞工保險長期以來考量收支而限縮給付、補不了工傷家庭漏洞。這不只是為了保障勞工生命安全，也為全民經濟安全把關！

（作者為工傷協會秘書長）