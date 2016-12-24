自由廣場》總算不必把錢放在屋簷下

◎ 程仁宏

內政部部務會報通過「地籍測量實施規則」部分條文修正草案，主要改善建物虛坪問題，將無法供人員生活實質滯留的「屋簷」、「雨遮」，刪除以附屬建物測繪的規定，該新制於一○七年一月適用。

筆者在消基會長期擔任義工，發現消費者申訴案件房屋公共設施虛坪比，從民國七十一年以前的十％以下增至五十％左右，而現行房屋交易，是以建物登記面積作為計價基準，而公共設施、附屬建物（陽台、屋簷、雨遮等）「灌入」坪數計算，嚴重影響消費者權益，且建物登記面積與建管執照面積又不一，給予建商灌虛坪機會，於是特別邀請具都市計畫、土木工程專長的劉玉山委員共同調查本案，調查發現在台北市大安區的某建案，雨遮面積達四．八一九坪，當時房價每坪新台幣五十萬元以上，即消費者花二四○多萬元買屋外不能停置人或物之雨遮，如同買了一部賓士車停在窗戶上，只能看不能開，顯示內政部對健全建物登記制度，未善盡職責，爰依監察法第廿四條提案糾正內政部。

然內政部僅於一○○年五月一日起實施「屋簷、雨遮登記不計價」的阿Ｑ折衷措施，其僅適用於預售屋，與成屋買賣之計價方式不一，此規定之漏洞，反成為炒作預售屋進行套利的巧門，衍生更多交易糾紛，未解決問題反造成市場投機亂象。

新政府上任僅半年多，內政部即推出建物測量登記新制「屋簷、雨遮」不再測繪登記，徹底解決以往亂象，具體維護消費者權益，「明天會更好！」是消基會的會歌，期盼行政院各部會均能讓消費者的明天會更好！

（作者為第四屆監察委員）