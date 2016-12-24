自由廣場》《李筱峰專欄》郵票人像建議名單

上週本專欄〈錢幣鈔票的人像該換圖了〉一文在介紹日幣的人像時，竟然漏掉日幣一萬圓的重量級人物福澤諭吉。他是慶應大學創始人，主張「脫亞入歐」影響日本明治維新的思想家。我藉此再做補充，從鈔票人像，可見日本重視歷史文化思想之一斑。

從錢幣讓我聯想到郵票，可以推出更多歷史人物，同樣能發揮文史教育，促進台灣認同。以下我信手拈來初步列出人物名單，供郵政主事者參考：

抗日人物：莫那魯道、余清芳、江定、羅俊…。

一九二○年代社運前輩：林獻堂、蔣渭水、蔡惠如、楊肇嘉、吳海水、黃呈聰、王受祿、韓石泉、連溫卿、王敏川、趙港、黃賜、謝雪紅…。

原住民領袖：為原住民自治而犧牲的樂信瓦旦（林瑞昌）﹑吾雍雅達烏猶卡那（高一生）﹑湯守仁…。

民主運動先驅：雷震、傅正、江鵬堅、黃信介、郭雨新、郭國基、吳三連、李萬居、許世賢、魏廷朝…。再如海外台灣人自覺運動創始人黃彰輝；語言學家兼台灣獨立運動家王育德…。

台灣先烈：為台獨犧牲第一人陳智雄；為言論自由與台灣獨立自焚殉道的鄭南榕；泰源監獄起義五義士，以及二二八及白色恐怖下的無數犧牲者…。

文學家：台灣新文學之父賴和、用鋤頭在大地寫作的楊逵；「亞細亞孤兒」吳濁流；人道醫師作家吳新榮；新文學運動鼓手張我軍；倒在血泊中的筆耕者鍾理和；採風擷俗的民謠作詞家許丙丁；詩人林幼春、陳虛谷…；作詞家陳達儒、葉俊麟、李臨秋…。

美術家：水彩的化身陳澄波；謳歌農村的水彩畫家藍蔭鼎；藝術牧童黃土水；鄉土寫實畫家李梅樹；以及李石樵、郭雪湖、廖繼春、陳進、陳植棋、李澤藩…。

音樂家：音樂大師江文也；「四月望雨」的鄧雨賢；譜出台灣魂的蕭泰然，還有楊三郎、蘇桐、洪一峰…。

思想家：自由主義的領航人殷海光；台灣第一位哲學博士林茂生；呼籲佛教改革的抗日革命僧林秋梧；引介西洋文化的李春生；淡薄名利的啟蒙者林攀龍；慈悲人道的聖嚴法師…。

慈善家：遺愛人間的醫師謝緯；乞丐的保母施乾…。

開創性學者：如台灣地質學前輩林朝棨；台灣考古學大師宋文熏…。

貢獻台灣的外籍人士：引進西醫西學的馬偕、馬雅各；引進第一部西式印刷機，發行台灣第一份報紙的巴克禮；「台灣盲人福利之父」甘為霖；「切膚之愛」的蘭大衛醫師夫婦；到宜蘭為貧病奉獻一生的范鳳龍；在二林為殘障兒童奉獻的美國媽祖瑪喜樂…。再如設計籌建烏山頭水庫的八田與一；「蓬萊米之父」磯永吉…。

還有各類型人物，多不勝舉，再列舉恐有騙稿費之嫌。史家A.L.Rowse說「閱讀傳記是學歷史最佳捷徑」，透過這些歷史人物可以瞭解台灣史，促進我們的台灣認同。這是免本錢的改革，請從郵票做起。

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授）