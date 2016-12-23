自由廣場》公投修法 怎堪一個亂字

◎ 陸裕麟

膽小鬼遊戲是博弈理論中，相當經典的模式之一，在許多電影或影集中，也常見這樣的場景，兩台車在一定距離下，以高速筆直對撞，哪一方先閃避就是膽小鬼，這樣的場景，在本月十五日立法院內政委員會審議「公投法修正案」時，赤裸上演。

當日黃昭順委員在討論陳其邁委員提案，處理將公民投票事項納入「領土變更案」時，放棄過去堅持數十年的立場，轉向支持民進黨版本納入，形同支持「獨立公投」的出現。反倒是嚇得同黨立委楊鎮浯臨時簽署親民黨版修正動議，將「領土變更複決」排除在公投法以外，引發黨內不同調的說法，逼得現場民進黨委員不時出來緩頰，充當煞車皮的角色，冷眼看著國民黨內亂。

大法官釋字第三二八號：「中華民國領土，憲法第四條不採列舉方式，而為『依其固有之疆域』之概括規定，並設領土變更之程序，以為限制，有其政治上及歷史上之理由。其所稱固有疆域範圍之界定，為重大之政治問題……。」

承上解釋文，在民進黨打假球、國民黨純為戰術考量，兩方司馬昭之心的情況下，時代力量的立論基礎反而比較站得住腳。立委黃國昌表示，複決權是主權在民的體現，但憲法中沒有規範如何執行，若未將領土複決納入公投項目，難以實踐憲法賦予之權利，會出現「立法空白」。

最後民進黨跳出來充當煞車皮的角色，「領土變更」不納入公投項目，回歸憲法增修條文。而國民黨立委間交相指責，讓人看破手腳，再次暴露出目前群龍無首的困境。主席洪秀柱的「一中共表」餘波蕩漾，不論是否明確指示黨團應有何種戰術作為，皆為父子騎驢，形成沒有聲音的國民黨中央，與完全沒有底線的國民黨立法院黨團。

台灣當前最重的課題，當然還是各種弱勢、勞動者的權利保障，觸及領土變更與兩岸關係的各項議題，這火甚至可能會燒往國際，無端於此開闢戰場，吃力不討好。（作者為國民黨黨代表）