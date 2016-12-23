自由廣場》台灣高教需要大翻轉

◎ 賴鼎銘

教育部對當前高教危機的處理，一為創新，一為退場；前者著重幫學校營利，後者是瀕危學校如何處理。不管如何，都是為「學校」這個機構考量，其中最需要關心的老師及學生，反而缺乏妥善的協助機制。

筆者初回台時，當時的學生還容易教，研究所開的課，四、五十份指定英文讀物，學生都能接受挑戰；但二十餘年下來，英文讀物已不敢臚列，就連中文，學生也不是每篇都會讀。

大學生更令人操心，不喜閱讀，對理論無興趣，上課玩手機更是常態。這樣的教學環境，多少教師大嘆不如歸去！何況，教學卓越計畫留下的教學評量，讓教師為了拿到好成績，只能討好學生，結果就是犧牲了教學品質。

這樣的現狀，代表台灣高教真的需要大翻轉。

多年來，大量學生進入大學，造成生師比不斷提高。且因危機當前，私校已開始種種籌劃；不只聘請專案教師，有的學校更開始規劃大班開課，甚至五百人一班。學生學習低落，又朝向大班開課，高教品質令人擔憂。

理想的方式，還是在於降低生師比，讓教師有餘力多照顧學生。另外，一二八個畢業學分的制度，讓學生每個學期選太多學分，卻沒有時間自我準備，反而降低學習品質。如何降低膨脹的學分，讓學生強化自我學習，教育部應該思考。

趁著少子化，政府此時理應協助辦學有理念的學校，設法降低生師比，提升教學品質。教師的教學時數，可酌予降低；以教授而論，可要求授課六學分，另外二個學分，則變成輔導時間。一個老師帶二十個學生，透過緊密互動，了解他們的問題，刺激他們的學習態度與熱情，提升學習成效。

一位高教前輩曾提過自己的二個孩子，女兒較自主，所以進耶魯大學。但兒子較被動，所以送到加州一所生師比為一：八的私立學院，讓老師隨時緊盯他的學習狀況！後者的教管方式，應該是台灣當前可以仿效的。

幾年下來，「十年千億百大夢」成效不彰，學術研究誠實屢受質疑，是該回頭重新塑造未來人才的時候了！教師是否該問問，培養一個二倍生產力的人才，會不會比發表一篇被引用個位數或十位數的論文，更具有成就感？

（作者為世新大學前校長）