自由廣場》新政府團隊磨合到何時

◎ 陳茂雄

中國以經濟逼迫蔡英文總統之後，繼之而來的就是外交攻勢。經濟問題直接影響選民的生計，或許會造成部分民眾埋怨政府，外交攻勢並沒有直接影響到民眾，反而會刺激選民同仇敵愾，有利於執政者。可是近日的斷交事件，並沒有緩和民眾對新政府的疏離感。

蔡英文接掌政權，並不是她成功的整合了綠營的政治版圖，而是依賴中國國民黨自己瓦解。她原來並不是政治人物，突然變成政治領袖，不願意背後有太上皇發號施令，所以重組團隊，而且以人脈為基礎，不分藍綠，甚至連「統派」份子也摻雜在人脈裡。只是新成立的團隊未經磨合，算是雜牌軍，相當鬆散，尤其是橫向聯繫相當弱。

新成立的蔡團隊是依人脈所組成，專業素養略有不足。若是內閣制國家，政務官是由國會議員兼任，專業素養不足是相當正常的現象，所以內閣制國家施政的靈魂在於常任文官，以日本為例，常任文官在政壇上就能呼風喚雨。行政與立法分立的國家，施政的靈魂在於政務官，所以執政者聘任政務官時，都相當重視專業素養，因為他們要負責指揮常任文官。

新政府與中國國民黨一樣，完全依循人脈組成團隊，專業素養當然不如一般行政與立法分立的國家，尤其是蔡政府的團隊新組成，未經磨合，就像一部新的機器，螺絲都還未鎖緊就上路，造成一邊栓螺絲一邊運作，出現不正常的現象是必然的。

中國國民黨也是依循人脈組成團隊，專業素養當然也不高明，可是二○○○年以前的中國國民黨政府效率卻很高，主要原因是，當時的常任文官發揮很強的功能，例如九二一震災政府的表現可圈可點，所以會有這種績效，就是常任文官的功能相當強。

民進黨為了兌現改革的諾言，推動退休金改革，引起多數公務人員反撲。在施政方面，他們不願意主動出擊，只是被動的執行命令，碰上政務官的專業素養不足，無從指揮，施政效率便出問題。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）