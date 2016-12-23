自由廣場》外交應善用軟實力

◎ 林磊

聖多美普林西比與我斷交，謹向蔡總統提出三點建議，以解外交工作之困境：

一、外交工作就是「交朋友」，是長期、持續、全面之工作，並不只是外交部的工作，應責成國安會成立跨部會專案小組，以常態化對台灣外交工作進行全面規劃，而不是讓外交部單打獨鬥或全面主導，畢竟政府各機關的本位主義，及機關首長著重短期績效表現，常致使最佳政策無法尋得，可參考中共中央政治局常委會下設之「中央外事工作領導小組」（或「中央國家安全工作領導小組」）的做法。

二、教育部二十一日稱聖國現有六十八位學生在我國就讀，三十一人拿獎學金，兩國斷交後，將停發獎學金，應驗了前述之機關本位主義。外交工作是要雪中送炭，斷交對聖國學生而言是無辜的，若是如此為德不卒，這些已在台灣就讀的聖國學生，不會感激台灣，反倒會對台灣心生怨懟，況且未來這些學生有可能成為聖國菁英或執政者，投資是看長期，而不是短期的，故應持續對願意留台就讀之聖國學生，提供獎學金與相關協助。

三、台灣外交工作過去採農技團、醫療團，甚至遠鵬班的模式是成功的。中共近年在拉美、非洲、南亞、中亞等地進行「掠奪資源式」外交策略，已引起普遍反感，正是台灣反制的大好時機，國安會應統合教育、科技、醫療、人道等資源，再佐以ＮＧＯ、網路等管道，廣募前述地區之國家青年來台受（教）訓，及派遣台灣台灣年輕人（或團體），分短、中、長期赴前述地區之國家從事國際志工工作。如此深耕外交工作，所耗費的資源，應比金錢外交節省且無風險，才能讓台灣真正深植在國際友人心中，讓台灣以軟實力式外交手段化解中共的外交封殺。

（作者為生物科技業者）​