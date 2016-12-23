自由廣場》台灣不必等著挨打

◎ 林正二

台灣應斷絕金錢外交，善用軟實力，全方位擴展國際空間，以連結世界、壯大台灣。

一、針對我國擅長及跟台灣息息相關的全球化議題，如全球資訊社會的發展與相關文化社會、全球化與各國文化發展、亞太經貿發展與金融危機處理、全球流行性疾病防治與國家醫療保健制度建構、亞太地區民主發展與安全等問題，舉辦國際會議，邀請歐美日等國學者專家來台參與討論，並長期合作研究，以期國際社會更了解台灣在全球財經、資訊科技、文化與民主發展、醫療保健及地緣戰略的重要性，將台灣與國際緊密連結在一起。

二、「全球公民社會」在各類跨國性議題上，有相當影響力及參與能力，在聯合國的各種會議，如地球高峰會、世界人權大會、人口發展、婦女地位，以及聯合國環境計畫與愛滋病防禦計畫等，都有非政府組織的參與。台灣應透過與這些全球議題相關之國際會議的積極參與，跟全球各重要領域的非政府國際組織建立密切的合作關係，以強化我國在國際組織上的力量。

三、就全球關心的地球暖化議題，與太陽能源生產、環境潔淨做得很好的國家，如西德、丹麥等雙方政府、企業公司、學術團體進行長期合作研究，其他醫療保健、媒體產業、人口發展等議題，也可透過這種長期合作的方式，建立緊密的全球公民社會合作網絡。

四、台灣資訊電子產業聞名全球，我國可於ＡＰＥＣ等區域經濟會議中，提出「縮小全球數位落差」的計畫，透過各國政府、企業團體、民間社團及學校長期合作，縮小落後國家的數位教育與電腦設備，台灣可藉此提升在全球公民社會中的形象，並與各國資訊產業及相關團體建立更密切的合作關係。

五、透過社會文化領域的運作，連結各國市民社會，加強與全球各國雙邊或多邊的非政經關係，例如可透過企業投資、技術轉移、文化、教育、學術、媒體、城市、旅遊等交流合作，將台灣與東亞社會整合在一起，形成一個「區域市民社會」或是「全球市民社會」。

在新的國際情勢中，成為全球公民社會不可或缺的積極參與者與貢獻者，才是台灣的國際生存之道。（作者為退休駐美人員）​