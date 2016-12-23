自由廣場》兩岸人民也該傻得有點限度

◎ 于則章

聖多美普林西比與甘比亞周旋於兩岸，一再以建交做為誘餌換取金援，全然是中華民國政府與中華人民共和國政府這兩個中國的前後政府都拿「一個中國原則」自愚愚人，才會讓他們一再海削凱子！

這一次聖多美普林西比繼甘比亞之後，遵照「一個中國原則」，與中華民國政府斷絕外交關係，台灣人普遍反應冷淡，網路上的台灣人，甚至一面倒的認為，最好與中華民國政府的邦交國都斷絕外交關係，如此才能讓台灣人省下「凱子費」，前行政院長游錫堃並一針見血的指出，再有斷交也沒有什麼，越多國家與「中華民國」斷交，就會為「台灣」省下更多預算，台灣一向支持聯合國的「國際援助」政策，可以繼續保留額度，用來提供援助給其他國家；尤其，更可以考慮拿這些預算，優先考慮援助真正有需要而又與「台灣」建交的國家。

長期以來，台灣人民為了維繫「一個中國，就是中華民國」，已經付出太多有形與無形的代價，但「中華民國」這一個「中國」所回報給台灣人民的，只是在國際上帶來更多的困擾與屈辱。既然國際承認的中國唯一合法政府一再以行動揭穿，一個中國，就是中華民國根本不存在，那麼，台灣人又何必再虛擲自己的血汗錢，繼續幫中華民國拚外交？台灣人民再怎麼傻，也該傻得有點限度吧？

（作者為公務員）

◎ 林南興

就國家與人民利益而言，若是邦交國要選擇中國，其實台灣也無話可說；破口大罵其他國家為利益斷交，其實只是顯現我們井底觀天，以自己為世界中心的世界觀。

「漢賊不兩立」，就是中國與國民黨政府一同創造的。其實在台灣已經沒人想與中國政府爭奪中國的統治法統，反而是中國政府希望台灣不要放棄這樣的訴求，自行成為一個正常國家。另外一方面，中國政權卻又不斷壓迫台灣的國際空間。中國政府也許沾沾自喜，以為這樣可以打臉蔡政府，但是感到這巴掌疼痛的人，卻是所有台灣居民。

在國民黨來到台灣之前，台灣幾無獨立的聲音，但是國民黨來到台灣後，短短幾年就讓人看清中國統治者貪汙好權，導致台獨運動興起。中共政權不遑多讓，收回香港後不到二十年，就讓香港人民也興起了港獨的想法。這才是中國現在與未來的統治者該好好想想的事。而中國人民則該問：當中國內部經濟低迷，從壞債到霧霾問題不斷時，習政權又花了多少錢在搶台灣的邦交國？ （作者為譯者）