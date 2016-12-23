自由談》邦交剃光頭，台獨奮起時

台灣真是了不起。

在全球最蠻橫不講理、擁強大軍事武力、世界第二大經濟體的旁邊，台灣獨立自主，拒絕投降，這是了不起的成就，這裡的人民真偉大，但舔共媚共的藍丁丁和愛國同心會除外。

台灣飽受中國霸凌，但持其志而不暴其氣，軍事上處變不驚，外交上寧缺勿濫，經濟上莊敬自強，創造了台灣奇蹟。

中共處處封鎖，但台灣有縫就走，國土不大，卻擁有比中國更多得多的免簽證國，人民行遍天下，中國堵不勝堵。

千萬別叫台灣對中國釋出善意了。

天安門事件之後，全球經濟封鎖中國時，是台商率先登岸，帶進資金、設備、觀念、技術和就業機會，幫助中國脫貧。

當中國汶川大地震，台灣捐款七十億台幣，是美國捐款的三百四十五倍，南韓的一百七十二倍，英國的八十八倍，是世界之最。

台灣釋出這麼多善意，得到中國什麼回報？

只得到中國的忘恩負義，得到它強逼台商臣服一中，甚至須登廣告昭告天下，而它居然有臉說「不容許台商賺大陸錢卻支持台獨」Ｘ！那當年台商登陸「解救大陸同胞」時，中國怎麼不吭聲？

當聖多美．普林西比勒索六十四億台幣而台灣付不起時，中國趁機操作一中，還嗆聲最終目標是將台灣的邦交國「剃光頭」。

你餵一隻狗，狗會向你搖尾巴。你救一群猩猩，十多年後重逢猩猩會奔向你、擁你入懷抱。畜牲也懂知恩圖報。

台灣有恩於中國，卻得到外交、軍事、經濟的「三重霸凌」，這是恩將仇報，禽獸不如。

邦交國若是錢坑，不要也罷。不如把錢省下來建設台灣，保家衛國卡實在。

台灣的邦交國是和「中華民國」締交，這本來就是「兩中」的矛盾，有朝一日，中國若把「中華民國的邦交國」剃光頭，台灣剛好打掉重練，歸零後以「台灣之名」迎向世界。

拔我邦交國？請便。

邦交國剃光之日，台灣宣布獨立時！（莊榮宏）