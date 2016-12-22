自由談》禁演總鋪師，只因全國賽

中國打台灣，何時手軟過？聽話，中國會摸頭，照樣寸土不讓，逼你就範；不聽話，不配合，當然立刻就敲頭打臉。

馬英九夠聽話了，九二共識視若聖旨，照樣被逼到只剩一中，各表沒有了。蔡英文不提九二共識，還打電話給川普，於是中共戰機繞境拍照了，昨天再拿個小國聖多美來祭旗，劍氣蕭蕭。

台灣的善意，中國視做理所當然，金馬獎堅持藝術歸藝術，政治歸政治，對中國夠友善了，中國要翻臉，誰還理你藝術？台灣大賣的《總鋪師》被禁，只因為片中有一個「全國廚藝大賽」，台灣怎麼可以辦「全國」大賽？《痞子英雄》明明以高雄做背景，卻得改頭換面，化身海港城這座虛擬城市，才能登陸；中國特許台灣電影《聖石傳說》和《阿嬤的夢中情人》登陸，不就是只讓你在閩南語講得通的福建市場沾沾醬油嗎？

最近部分電影人吵著要取消中國電影配額，開放進口台灣，理由是中國賣座的超級大片《捉妖記》和《尋龍訣》來到台灣票房也只是普普，台灣人不愛中國味，台灣不必怕中國電影，渾然忘卻了《後宮甄嬛傳》、《瑯琊榜》、和《羋月傳》是怎樣登堂入室，掠奪了文化話語權？

台灣從不鎖國，台灣網路對全世界開放，中國影視早已全面對台放送，但是中國人要看到台灣節目有多困難？中國的藝術就是得為政治服務。台灣影人不時還會被義和團式的思想檢查給封殺羞辱，兩岸文化交流始終單向傾斜，何時對等過？

面對從不放棄佔台奪台的中國，ＮＣＣ要求電視節目過半自製，只是保全台灣文化香火的最起碼措施，中國電影配額亦然，文化部要守住文化底線。（藍祖蔚）