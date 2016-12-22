自由廣場》〈北社評論〉懦弱的一中原則

◎ 張銘祐

台灣總統祝賀川普當選的一通電話，發展到現在，似乎成為一場重要的亞洲佈局風暴。這也可能是中國政府始料未及的發展。中國一直過度依賴美國的「一中原則」，卻沒發現其意義與真實是如此脆弱。我們心知肚明台灣是一顆「棋子」，但扮演的角色是「將」或是「兵」，才是真正的關鍵。

即使中國政府現在可以回過神來，也可能為時已晚。因為川普的商人性格與手段，可以從十二月十五日中國劫走美國無人機事件，川普霸氣的說：「不要了！」初窺端倪。再觀察不論之前中國刻意派遣戰機飛過中線，或者現今用合成照浮誇自己拍到「玉山」的種種膚淺作為，都可以見到中國政府與在台藍軍所稱的「一中堅持」或「九二共識」立論薄弱，根本禁不起被一個未上任美國總統所挑戰，就像指出國王新衣的小孩，川普的商人做法就是先無本拉抬籌碼，再進行商業行為。

川普一通電話修補與菲律賓的矛盾，一個招呼跟俄羅斯對立降低，一個威脅（廢除ＴＰＰ計劃）讓日本嚇到首相跑到美國拜會川普，更用蔡英文的一通道賀電話戳破「一中」謊言！但是台灣準備好了沒有？沒有一中後的台灣，是否要在經濟發展上加強與日本合作？是否要開始與美國展開雙邊貿易談判？

川普上任美國總統後，要落實大企業回美計畫，中國許多企業勢必面臨嚴重威脅甚至瓦解！台灣政府在這個時候就要選邊，蔡政府應該要有所準備！

越南善用這樣的關係，所以很多資金都抽離中國，前往當地。越南因東沙海域爭議，而與中國有嚴重衝突，「馬習會」之前習近平要去安撫，越南很不客氣的將了他一軍，另外與日本簽訂軍事補給合作協定，美日中資也因此湧入越南。

最後，再建議蔡政府要善用台灣「棋子」的角色，那才是小國在強國夾縫之間求生存的方式，台灣也不是只有接受被一中威脅綁架的一條路可走。

（作者為北社理事）