自由廣場》評國軍體能測試標準降低

◎ 季節

蔡英文政府把國軍體能測試的通過標準降低了，引起一些質疑與批評。然而會有這樣的舉措，其實無須意外，歸根究柢在於我國的兵役制度。

我國目前採取徵募並行制，民國八十二年（含）以前出生的絕大多數男性，除了符合替代役、免役體位或特殊家庭因素外，都要當一年兵。可是要符合替代役或免役體位的標準非常高。以ＢＭＩ值為例，十七到三十一之間的男性都要當常備役，然而正常成年男性的ＢＭＩ值應在十八．五至二十四之間，三十一已是中度肥胖了，要擁有一般人平均值的體能尚且不易，何況是要符合高於平均成年男性體能的國軍體測標準？

洪仲丘的悲劇會發生，也與此相關，他入伍時ＢＭＩ值已有二十八．九，屬輕度肥胖，到後來更突破三十，於是在被罰體能操練時，無法負荷，不幸往生。軍人要有戰力，照理說，當然該有相對於一般人較高的體測標準，可是我國人口只有英國的四成，日本的兩成，卻維持跟日本與英國一樣龐大的軍隊，而我們的人均ＧＤＰ又分別比這兩國少了一萬美元與兩萬美元，沒人又沒錢，自然只好強制一些體能不適合當兵的男性也服兵役，來維持龐大軍隊。可是自洪仲丘事件後又怕出事，於是不敢再強烈要求體能，結果就變成養了一支龐大但是戰鬥力不足的軍隊。（作者為台大政治所碩士，台北市議員助理）