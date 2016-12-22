自由廣場》國民黨新生代，逼退他們吧！

◎ 陳安文

國民黨宣布明年黨主席改選提早兩個月，規畫明年五二○進行，副主席郝龍斌表示，事前一無所悉，意有所指批評黨職選舉要先經中常會討論決定，過程要公開公平公正。關於黨務革新，地方黨部主委改為直選，應優先處理。

洪秀柱主席把持的黨機器所為決定，外界認為充滿政治盤算。然不管黨主席改選提前、黃復興黨部代表併入一般黨代表或郝陣營主張地方黨部主委直選，都只是內部鬥爭的選項。勾心鬥角的變革，想要讓國民黨「起死回生」，恐怕是痴人說夢，自欺欺人。

筆者認為，幾近病入膏肓的國民黨，一定要從根從頭醫治，剷除原有的舊疾及毒瘤，只簡單敷藥或挖幾個洞胡亂手術，都無濟於事。換言之，黨機器最後如仍由洪秀柱、郝龍斌、吳敦義、胡志強或朱立倫這批老面孔掌控，勢必充斥舊勢力及舊思維，病情不繼續惡化就不錯了，遑論「脫胎換骨」？建議國民黨新生代群起高呼，籲請這些大老們「裸退」，讓黨注入大量的新活力和元素，開創嶄新生命和面貌，否則，就等著百年老店走入歷史吧！

（作者任職文史研究機構，新北市民）

◎ 蔡文生

公投法怎麼修，藍綠先吵，到底領土變更能不能公投，而且還是藍綠易位，國民黨比民進黨還台獨。接著藍藍、綠綠各自吵，初審通過郝龍斌竟然被稱讚「功不可沒」(https://goo.gl/2tPNoQ)，黃昭順則不爽到說「我不幹了」；另一邊台聯放炮批民進黨對「公投制憲」裝傻；深綠陣營響應者眾。現在，連中國共產黨也加進混戰，一個叫安峰山的發言人說，大陸堅決反對任何勢力以任何方式，包括以所謂「立法」、「修法」的方式，進行「台獨」分裂活動。奇怪，關他屁事！統派媒體有時候實在應該聰明一點，把老共當做天王老子，人家講屁話你就奉為聖旨廣為宣導，老實說，被看不起一點都不冤枉！

接下來，星期五（二十三日）國共兩黨要在北京「交流」，共產黨會交付甚麼任務給國民黨，包括公投法怎麼修，大概很快揭曉，那個「不能說中華民國存在」的黨主席回台後，面對國會朝大野小，要如何達成任務，就讓我們繼續看下去吧！

國民黨內一些「天然獨」世代的年輕人，你們看得下去嗎？幾個老人把國民黨玩成共產黨的下人，你們怎樣去說服同學朋友國民黨還會再起？還有未來？

（作者現任教職，桃園市民）