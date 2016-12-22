自由廣場》台灣人要努力改變現狀

◎ 張博洋

聖多美普林西比與中華民國的斷交，無論稱為「華聖斷交」還是「台聖斷交」，都是中國在打擊台灣人。當然，正常的台灣人絕對不會因為中國打壓，就放棄參與國際社會，就如同台獨支持者從不放棄建國事業。而從這一外交失利中，可以看出國際局勢的變動，也可以對下一次的中國外交攻勢做出準備，筆者更看到台灣一步一步走向「去中華民國化」的契機。

然而，最大的問題是，假使時機終於到來，國際情勢總算允許，大多數台灣人民還是很有可能沒有勇氣踏出宣布獨立的那一步。

呼籲各位讀者，沒有任何國家有義務幫台灣獨立，就像歐巴馬所說的，給你自治你就不會宣布獨立，但歐巴馬沒說的事情是，這種恐怖平衡下的自治，只會越來越嚴峻，香港正是一個慘痛的例子。

台灣人假使不去努力改變現狀，那等於告訴全世界，台灣就是中國的一部分 － 即使我們用中華民國這塊招牌，更遑論用中華台北這個令人憤怒的名號。（作者為管線設計工程師，基進黨高雄黨部召集人）

誰跟誰斷交？

◎ 何聰明

外交部證實聖多美普林西比與台灣斷交了，其實是與中華民國斷交吧！

在台灣，無論是中國國民黨或民進黨執政，兩黨都自稱是遵奉中華民國憲法的中華民國政府，因而產生長久以來「二個中國」或「一個中國」之爭議。一旦「一個台灣」的議論出現，台灣即慘受中華人民共和國政府與在台中國國民黨的打壓。

世界上只有一個中國，那就是奉行共產專制主義的「中華人民共和國」。民進黨政府若尚無意改變「維持現狀」政策，而讓所謂「一個中國」在台灣繼續發酵，台灣愈無法建立國際地位。

（作者為台灣南星會會員，高雄市民）

停止內耗 齊心努力

◎ 張玲玲

最近因「蔡川通話」、川普打破美國卅七年來「一個中國」原則的態度，因而大大牽動了台美中三邊關係，甚至有人認為，台灣是美國的一個棋子，加上聖多美普林西比與我斷交，即有人猜測是中共對我國的外交報復。

國內目前最重要的，不是爭執邦交國的多寡、要不要繼續金錢外交，而是要衡量我們是否有足夠的能力去盡國際義務，幫助小國？不應該讓需索無度的邦交國玩兩手策略，我們還要裝成不自知。在經濟上，我們應該逐漸降低對中國的高依賴度，否則長期受到中國經濟牽制，故「新南向政策」是正確的，但一定要可行有效，不可流於口號；在軍事上，我們一定要強化國防自主，自己有足夠能力研發、量產優質武器與裝備，減少依賴美國長期以來對我高價軍售。

「內耗」會使我國元氣大傷，應為提升整體經濟與維持國家穩定齊心努力才是。「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，現在的局勢，正考驗著蔡政府的解決能力。（作者為陸軍上校，新北市民）

勇敢建國 才是正途

◎ 張肇良

非洲國家聖多美普林西比無預警的與我國斷交，外交部證實後，國人並沒有太大的意外與噓聲。不過，這個斷交事件，倒是給了台灣人一個重要的啟示：聖多美地少人稀，但人家是一個完整的國家，我們呢？

聖多美的國土面積只有一千平方公里，人口約二十萬四千人，台灣人口是它的一一五倍，國土是它的三十六倍。我國剩下的二十一個邦交國中，面積不足一千平方公里的，除了特殊的梵諦岡城國，還有諾魯共和國、吐瓦魯國、馬紹爾群島共和國、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、帛琉共和國、聖露西亞、吉里巴斯共和國。這些國家面積比我們小、人口比我們少，卻都是獨立國家。事到如今，我們老是怪中國已不是辦法，唯有勇敢的走出一中桎梏、敢於獨立建國，大步邁向國際社會，才是正途！

（作者為台大政治學碩士、民進黨桃園市議員）

六十四億 可以做很多事

◎ 黃美賓

週三早上外交部長李大維召開記者會，發表我國與聖多美普林西比民主共和國斷交的決定，從一個台灣公民的角度觀之，頗有一種大快人心的感覺。

斷交當然是一件嚴肅之事，尤其今後台灣的邦交國僅剩二十一個。然而，從中華民國國家主權的立場來看，此次主動性的決定，何嘗不是國家主權地位的宣示行為。

所謂金援外交政策，美其名是以經濟援助窮國，前提是給錢的一定要「有錢」，特別是當窮國予取予求的時候。回應蔡總統的踏實外交、健康外交，以互惠、誠意出發，畢竟能互相幫助的，才叫做朋友！

（作者為社會工作師，高雄市民）