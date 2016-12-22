自由廣場》維持現狀下之外交新思維

◎ 游錫堃

蔡政府上任伊始，人民期待高且國政百廢待舉，外交方面與經濟、兩岸、轉型正義一樣同具重大壓力。過去外交休兵下，馬政府還曾發生甘比亞斷交，何況是拒絕接受「九二共識」的蔡政府。面對中國可能的外交割喉戰，有人預測隨時可能產生雪崩式外交，也有人預測未來邦交國可能會只剩個位數。昨日聖多美普林西比斷交，就有很多人說：「該來的終於來了！」

在這樣艱困的國際環境中，順著美國「川普總統當選人」口頭承認「台灣總統」的局勢，我國應該要有與過去不同的外交新思維，個人意見如下：

一、國際援助預算仍應參考聯合國政策辦理：

先進國家都重視國際援助，聯合國對已開發國家訂為各國ＧＮＰ的○．七％，我國應參照編列，選擇與我友好的（以台灣之名建交者優先）、真正需要幫助的國家、是有意義的建設項目予以援助，以善盡國際社會責任。

二、不必在意「中華民國」邦交國數目：

應完全拋棄過去中華民國「主權及於大陸」、ＲＯＣ與ＰＲＣ競爭「中國代表權」、「漢賊不兩立」的思維，也不必在意邦交國數字，即使剩十國、五國，甚至零國也沒有關係。唯有不介意「中華民國」邦交國數字，才能不受中共挖我邦交國及邦交國索取高額援助之要脅。

三、以台灣國際生存發展為外交最高戰略：

台灣國際參與空間狹小，維持一定邦交國數目固然有益，但現有邦交國對台灣國際生存空間的維護與發展幫助有限。國際政治大多掌握在國際強權手上。為讓台灣走出去，我們應以台灣國際生存空間為外交主軸，將有限資源放在美國、日本、歐盟關係之經營上，並積極發展與各友好國家之實質關係。

四、以「台灣」之名積極參與國際社會：

為讓台灣走出去，應積極推動以台灣之名參加國際組織，也歡迎任何國家以台灣名義，與我建立外交關係，歡迎世界各國對台灣、中國採雙重承認，如此將促使中國在挖我邦交國時有所顧忌，因為挖了「中華民國」邦交國，可能反而增加了「台灣」邦交國。

台灣尚存二十一個邦交國，絕大多數必須藉由援助經費鞏固邦誼。聯合國會員國一九三個，我國只要編列「國際援助」預算，採取「願者上鉤」的策略，總會有部分國家因財政考慮，期待與「台灣」建交。若以馬政府任內每年所花費的援外預算，平分給二十一個邦交國計算，平均每國每年至少三億以上，中國不可能為封鎖台灣邦交國，援助聯合國全部會員國統統有獎達上述數目。我方只「爭取數國」，中國就必須經年累月「防備百國」，如此在外交上才能主客易位，化被動為主動，化不利為有利。

（作者為前行政院長）