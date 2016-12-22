社論》全民重新界定中國

口頭威脅許久的斷交行動，昨天一早由中國外交部正式啟動了。我國在西非的邦交國聖多美普林西比決定捨棄與台灣十九年的外交關係，改與中國建交。這是繼中斷中國觀光客、軍機繞台之後的又一施壓作為，同時不排除還有下一步針對性動作將翻陳出新；面對中國的對台盤算，台灣作為一個主權國家，只有一條路可走，就是更加強固集體的意志與共識。

按照老共已有的鋪排，先是經濟斷源，繼之軍事恐嚇，再來是外交開打。這三條戰線，未來的力道可能持續加大加深，其目標是迫使台灣屈從。可惜過去八年兩岸打交道這麼久，共產黨是透過國民黨的瞳孔在理解台灣，並未對真正的台灣建立全面的認識，以致其所採取的對策，只對國民黨具有震懾力，甚至還不是全部的國民黨，對廣大的台灣人民，則是適得其反。

以切斷台灣的外交承認為例，自一九四九年中國建國以來，「中華民國」在台由蔣介石執政時期，被斷交約六十六國，一九七五年強人撒手時，邦交國剩三十三國；嚴家淦短短過渡，亦斷了八國；一九七八年蔣經國上任，十年間被斷了八國；一九八八年李登輝接任，主政十二年被斷十二國；二○○○年民進黨首次主政，則被斷了十國。甚至，史上唯一對中採取扈從政策的馬英九執政時，甘比亞也被斷交，回顧過往，無一倖免。

即使這次斷交的聖多美，早在二○一四年馬英九造訪時，即發生過總統遲到，讓馬的專機被迫在空中盤旋五十分鐘，以免降落時主人還沒到的窘境。今年三月，聖國更提出約二億一○○○萬美元的金援計畫，未獲新政府承接；如今，中國用了多少代價換得其所宣稱的「回到一個中國原則的正確軌道上來」？則由中國人民去傷腦筋，台灣多數國民肯定不會同意政府做出這樣的交易。

前述六十七年的脈絡，很清楚可以看出，中國將台灣的國際正式交往視為是零和遊戲，是一個從未改變過的常態；國民黨在前面八年，想以「兩岸高於外交」求和，結果兩頭落空。對外，歷任總統的建交紀錄，只有馬英九一人零分；對內，失去人民信賴，禍延國民黨完全失去執政權。在這種情況下，中國何以會誤以為拔掉台灣這類的邦交國，會讓台灣人遷怒政府？顯然，北京當局的慣性思維，若不是對其內部交代，就是嚴重脫離現實了。

回到核心問題，「九二共識」在今年五二○之後無以為繼，事實上只是一個藉口，二○○八年之後，中國得了現狀改變的便宜還賣乖，台灣現在只是基於維持現狀，必須從傾斜的局面拉回原先的均衡點而已。這個「現狀」，可以說是六十年來美中台日互動下的結果，也就是中華人民共和國沒有一天統治過台灣，以及台灣海峽沒有實際爆發戰爭。

最近，中國的若干舉動，證實這個現狀歷經這些年的侵蝕，正在逐步破壞之中，包括解放軍繞台飛行，在企圖將突破第一島鏈給常態化；中共傳聲筒文攻台灣將「黎巴嫩化」，背後意喻台灣內部已有同路人潛伏？甚至，南京軍區前軍頭宣稱要拿下台灣，一定會在一○○個小時內就取勝，這也強烈透露了時間不能拖長，現狀要快速才能改變的作戰思維。

由此，台灣總統的最大責任已經浮現，也就是必須善盡一切力量增強國家的實力，包括經濟實力，以及藉以支撐的自衛實力。不僅不能讓雙方國力的差距繼續擴大下去，更要保持高度的警戒，嚴防解放軍在短時間內改變現狀的可能性；因為台灣的現狀一旦招致破壞，將難以恢復，即使是美國，屆時的興趣，恐怕只剩下與中國交涉今後美國在區域的利益如何確保下去而已。

至於台灣國民的義務，則是一致體認外部威脅的存在，重新界定今後與中國的關係，並且以此為後盾，要求政府嚴陣以待，不得輕忽玩笑。