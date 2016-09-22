快滿廿歲的公視又要推選董事長了，問題是，你多久沒看公視節目了？就算今年金鐘獎公視共七十項入圍，你叫得出哪一個叫好又叫座的公視節目？十三項提名的《一把青》當初資金不足，幾乎斷炊的窘迫，又有幾個人關心？

事實之一，公視是國家電視台，但先天不良，立委抵制，每年只給九億預算，人事開支就去了三分一。如今國家財政吃緊，更無閒錢來擴大公視規模了。

事實之二，公視沒錢做節目，誰來做董事長或總經理，都當不成救世主。想要卡位的董事就算口號亮麗，一旦沒錢，都是廢話。

事實之三，公廣集團旗下的華視更慘，公視有新聞部，華視也有，人才器材不能流通，擺明了就是浪費。明明是商業台，卻沒錢做自製戲，綜藝節目更頻傳欠費爭議，不少節目廣告更受公廣之限，無從揮灑，每年持續虧損三億元，除了變賣家產，無底洞是要全民買單嗎？

公廣困境的唯一解藥其實就在活化華視。只不過，不是把華視變旅館，而是像台視一樣，拍賣頻譜及土地，交給民間能人來經營（廣告再不景氣，台視不是依舊年年賺錢嗎？）替華視解除公廣枷鎖，才能喚回活力。

台灣目前沒有能力去培養ＢＢＣ和ＮＨＫ這類公共電視台，但是華視五千八百坪的土地，全部約五百億的資產，悉數拍賣轉做公廣基金，再以廿年為期逐年派分廿五億給公視，就算規模依舊還遠不及韓國，就已多了三倍活水，足夠從「小而美」起步了，公視的職績就是扮演火車頭，除了拍大戲帶產業，還要提供時段舞台讓年輕人試劍。公視已經虛擲了廿年時光，文化部長鄭麗君有無魄力大破大立？我們拭目以待。（藍祖蔚）