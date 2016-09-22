自由廣場》深層地熱 可供一半基載電力

◎ 呂錫民

臺灣位處環太平洋構造帶，火山活動與板塊擠壓活躍，估計深層地熱發電潛能高達卅二吉瓦（GW），約為目前核電容量的六倍，如能善加利用，不僅可減少對傳統化石能源的依賴，更有益於能源開發應用之多元化與自主性。

基本上，地熱不會汙染環境也不排放溫室氣體，電廠不須佔用太大土地面積，適合地狹人稠的台灣應用。較佳場址搭配最新發電技術，容量因子可達九十％以上，地熱是少數能夠具備基載電力特性的再生能源。

深層地熱在炙熱岩層製造人工裂隙，並注入流體，取熱利用之發電潛能比傳統地熱更為豐沛，是一項先進的能源技術。美國、歐盟及澳洲正致力於新穎資源探勘、鑽井、人工儲集層等工程技術的開發，期盼大幅降低整體發電成本。

臺灣在開發深層地熱策略上，可適度引進國外經驗與技術，縮短前期技術養成時程，尤其是深鑽技術及高溫水力破裂技術，配合本土資源特性，開發人工裂隙製造及增強技術，增加地熱井產能，以求降低電廠開發主要成本。此外，研發適用本土地質特性之結垢抑制劑，更可提升地熱井使用壽命。同時，建立臺灣地熱探勘資料庫作為未來地熱開發場址選定參考也很重要。

相關單位可從小型傳統地熱示範電廠運轉試驗開始，藉由傳統地熱發電技術的培養成功，展現本土自主技術，提升地熱發電信心，進一步帶動深層地熱的開發。

（作者為退休能環研究員）