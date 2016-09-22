自由廣場》讓中國硬不起來又軟不下去的外交策略

2016紐約入聯

◎ 朱孟庠

2016紐約入聯

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2016紐約入聯

1971年中華人民共和國取得中國席次後，在中國文攻武嚇下，台灣一直無法成為一個正常國家。

二十多年前，我，這個在眷村長大，受傳統師範教育的年輕女老師，開始參與台灣民主運動，無數次街頭奮鬥，為突破媒體壟斷我們以地下電台宣揚台灣主體認同，1997年我任台灣共和國加入聯合國運動聯盟副總幹事，設計了共和國護照，票選台灣國國花……我的記憶裡，每年的5月為加入WHO，本土社團與醫界組成宣達團赴歐洲；每年9月則是組「台灣加入聯合國宣達團」赴美國宣揚。匆匆二十年，同志們都不再年輕了，卻仍深刻記憶著點滴奮戰的過程。尤其是2004年2月28日，228牽手護台灣，那天集結了230萬人以牽手方式，連成了500公里的人鏈，北起基隆市和平島，南至屏東鵝鑾鼻，眾志成城的展現入聯決心。直到此時，2016年的九月十七日，在紐約台灣鄉親集結聲勢頗為壯大的遊行隊伍，要求入聯。大聲呼喊：「UN for Taiwan」、「 Keep Taiwan Free」等口號，不少在美第二代年輕人挺身接棒，是過去幾年來最壯觀的一次。

新政府終於執政了，咱要對得起先民的打拼，一步步邁向國家正常化。我們知道蔡政府面臨著諸多困境：首先中國海協會說沒有92共識的通關密語，不承認一個中國，兩岸就不必談了，其次是以商逼政。但回溯1996年總統直選，中國人民解放軍向彭佳嶼海域附近發射飛彈，股票狂跌，人心不安，風雲變色下，戰爭一觸即發，沒有信心的人離開台灣或將金錢匯至國外避險。當江澤民領導的中國核心在台海掀起巨大風暴時，李前總統的意志是極為堅定足以安定民心，最艱困的時刻終於度過了，台灣向前邁開一大步，當台灣人民能直選總統，等同於向世人宣示：台灣就是一個主權獨立的國家。

我很榮幸能在退休後任李登輝基金會副秘書長，任職期間更深入了解李前總統。李登輝，不論你的意識型態如何，都能認同幾任總統中他最具有外交謀略。他讓中國硬也硬不起來，軟又軟不下去，難過啊！他的外交戰略確保了台灣的國家主體性。以下是李登輝基金會於八月底辦理《人民直選總統，台灣民主發展二十年》研討會，會中關於外交方面我所整理的感言，或可為新政府參酌：

李登輝執政期間的元首外交，主張參與就是存在，存在才有意義，影響之後繼任總統的外交政策。蔡政府執政，中國目前對台，正以模糊、測試，找出模式後軟制裁。尤其今日習近平在其內部壓力及中國與周圍國家的緊張關係下，對台灣的施壓漸增，然，中國展現的侵略性，美國及東協等國亦不可能任由其擴張。美在亞太的戰略，自2009歐巴馬就任總統後，外交政策即改變：2012年提出重返亞太、圍堵中國、再平衡，台灣由於位於第一島鍊，位置重要，因此，台灣的生存關鍵應如蔡總統所說：「台灣要成為國際社會不可或缺的一員。」事實上，台灣確實有許多獨步國際者如資訊、醫療……所以，積極建立與國際間的伙伴關係，就能保衛台灣，這是當前要務。

自1990年冷戰結束，世界各國都被迫一定要參與國際組織，李登輝執政時期高瞻遠囑，即以此理念，在紐約設有組織，不斷提出重返聯合國。同時提出南向政策：首先提醒我們中國想拿經濟掐住台灣，若不覺醒，越陷越深時，就等著亡國，所以以南進解決台灣的生存問題。台灣、東南亞與中國的三邊關係複雜，中國與東南亞在競爭合作中，東協等國其實仍相當懼中。蔡政府執政延續南進政策，先從與中國較疏遠而與台灣較友好的東南亞國家交流起。當我們與亞洲更多國家結盟，那麽中國想欺負台灣也要付出代價。總而言之，台灣不必自我矮化，民主的價值就是我們的資本，此時若懂得低調，精進於國政，台灣自然不會被忽略，想想看，為什麼台灣的護照比中國更好用？

二十多年前，李總統的外交戰略突破了台灣的孤立處境，面對顢頇的中國，李先生以謀略、智慧和勇氣，讓中國既應硬不起來，又軟不下去，此膽識是可為蔡總統效法，台灣建國之路已奮鬥至此，期莫辜負四百多年來先民流血流汗地打拼，此刻，中國在明年19全大會前，是難得時機，再說當年被趕出聯合國的是國民黨政權下的中華民國，今天國民黨也下台，以台灣的實力，台灣的國際形象……新政府若能更積極主動，台灣的外交處境必大有改善。衷心企盼蔡總統勇敢挺住！歷史賦於妳重責大任，成為台灣總統，並且全面執政，就是要妳引領台灣邁向國家正常化，讓台灣成為真正獨立自主的國家。（作者為藝術教育工作者，前李登輝基金會副秘書長，著有《認同與記憶》等）