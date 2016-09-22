自由廣場》假日加班規定 非放寬不可

◎ 黃學信

九月十三日林全院長宣示要在十月底完成一例一休三讀立法，這對企業和勞工來說是一場災難。號稱最會溝通的政府，卻在一片罵聲（勞資都罵）中，不顧民意和後果要一意孤行。

蔡總統的選前承諾，要落實週休二天，惟大多數的企業早就實施週休二天了，政府要努力的，是如何在法令上讓所有的勞工週休二天；而不是僅靠一個窒礙難行的一例一休企圖解決問題。

我國勞工真的血汗嗎？ＯＥＣＤ每年公布各國就業者全年工時，再與台灣官方公布的全年工時比較，二○一四年排名第三，二○一五排名第四。但因台灣部分工時就業者比率只有三．一％，若區分全時工作者與部分工時者，根據勞動部公布的資料顯示，我國全時工作者的平均每週工時排第八，在亞洲國家中比韓國、新加坡、日本都低，與歐美國家相比較，只比德國多出三．四三小時，比美國多二．六八小時。

加上我國人口僅二三○○萬，市場經濟規模不大，工業生產率皆以外銷為導向，但絕大多數不是什麼高科技產品、也沒有自己的品牌，很難賣到好價錢，利潤當然不高，後面又有中國的崛起競爭，形勢更為險峻。這樣的境況要產業在假日都不能加班，等於置產業於死地。因此，筆者呼籲執政黨重視以下的建議。

一、落實週休二天。

二、所有的休息日（含國定假日、例假日）都可以加班，且無須補休。

三、休息日加班加發一．五天工資，不足四小時以四小時計，不足八小時以八小時計。

四、加班時數提高到每月六十小時。

鄰近的日本，其勞動法令允許工作四週再休四天，產業彈性運用無阻。政府只要管每個月的加班總時數和加班費的最低標準，幾乎所有的問題都可以迎刃而解。我國的工業條件並未優於日本，實無必要處處設限，阻礙企業人力調度。我們有何條件可以立一個比日本更為嚴苛的勞動法？

好的勞動環境留得住企業，也才能吸引外人投資。不論執政黨急欲推動的一例一休，或是在野黨和勞團堅持的二個例假日，都將逼得產業外移或關廠，留下弱勢底層找不到工作的勞工，繼而上凱道抗議生活無著，外資卻步，斲喪國家競爭力莫甚於此。

請大家一起努力，促成立一部對勞工、企業、政府三贏的勞動法令。

（作者現任精密工業公司總經理，台中市民）