自由廣場》週末戰士 說實話問題多多

◎ 楊宏基

國防部要推動「週末戰士」，說實話問題多多。

二○一四年，當時的國民黨立委陳鎮湘、親民黨立委李桐豪和民進黨立委薛凌就提過「週末戰士」的提議。當時國防部的回應是：國軍正朝向募兵制轉型，如果同時採行兼職服役，再加上「週末戰士」的參與，勢將增加轉型期間複雜度與風險。而重新審視時空背景因素，除換了部長之外，似乎看不出來有太大的不同。

就國防部業務報告中所提：將招募四百位上尉以下後備軍人入營。國防部馮部長答詢時則說：鎖定的對象是八年內退伍的高戰力、高專長、高技術，可立即投入工作的後備軍人。看起來似乎還不錯，但問題就出在這裡。

我們把薪資問題留給立委諸公和國防部長官去傷腦筋。我們來看看「人」的問題，跳過士官、士兵，直接看軍官部分。依「陸海空軍軍官士官服役條例」第六條規定：上尉服現役最大年限為十五年；若以軍校畢業生計算，假設廿二歲任少尉、廿三歲任中尉、廿七歲任上尉最大年限可到四十二歲。狀況一：十年一到打報告退伍；狀況二：扛三條槓十五年都沒有辦法晉升少校退伍；殊途同歸的合理猜測是這個人無心軍旅、也不可能符合部長的「三高」需求。這樣的人要再參與「週末戰士」？國家安全？百姓安心？

「週末戰士」整個案子就像是因為長官想這麼做，幕僚就文書作業把它「合理化」。真的端上檯面完全禁不起質疑、考驗，硬要執行更可能面臨招不到人的窘境或濫竽充數影響國家安全的危險。別忘了《孫子兵法．始計》：兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察。

（作者為退役海軍少校，台北市民）