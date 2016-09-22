自由廣場》重懲黃國昌 輕罰顏家班

中選會差異性的裁決 有失中立公正

◎ 王洲明

同屆選舉犯相同的法規，裁罰卻不一樣；時代力量與顏寬恒涉犯選罷法，中選會寬嚴不一的裁罰自失立場，讓人對中選會的中立公正立場表示懷疑。

本屆總統立委（二合一）選舉，時代力量黨主席黃國昌舉辦選前造勢，超過晚上十點仍進行活動，日前遭到中選會依違反《公職人員選舉罷免法》，對政黨與個人各開罰一百萬罰鍰。

比對同樣是本屆總統立委二合一選舉，於投開票日，在台中市烏日區，有人舉發三件「為特定候選人從事助選拉票行為」。經送警方偵辦成案，檢送台中市監察小組審查、與台中市選委會決議，建請中選會各裁處新台幣五十萬元。殊知，中央選委會將兩案降低裁罰金額為十七萬、另一案卻放水不罰。上開烏日區被舉發的三案，都是幫顏家班（顏寬恒）拉票時當場被逮。

《選罷法》第五十六條規定，政黨及任何人，不管是（一）競選活動期間之逾時競選、（二）或於投開票日從事競選助選活動，均應依同法第一一○條第五項規定「處五十萬以上五百萬元以下」罰鍰。此項罰則，多年來都是同一標準裁罰，還曾有縣市選委會降低標準裁罰，遭到中選會駁回地方選委會重新審議重新裁罰。也就是說，最少要裁處最低額的罰鍰（不能下修打折）。

這次，時代力量黃國昌與顏家班，在同年同屆選舉，犯下同條法規，且裁罰下限五十萬、上限五百萬，也都相同；但是中選會（一）對黃國昌採取中度罰則（一百萬）、而且是雙重罰（個人與政黨都罰共兩百萬），裁罰絕不手軟。（二）但對顏家班不但未依最低額（五十萬），還自動降價打三四折（只罰十七萬），進一步特別優惠（三件只罰兩件、一件免費贈送）。

為何有這樣的差異？時代力量應該深入了解；而號稱公平公正的中選會，有如此差異性的裁決對待，不但自失立場，也讓人匪夷所思！

（作者為台中市常任選舉監察小組委員）