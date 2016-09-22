社論》影響很大的小事

新政府上台，被全民賦予興利除弊的重任，擁有豐富行政經驗者多知道，興利需要時間，短期內不容易看出績效；這時就要同步從揭弊及除弊下手，來回應民意的期待，減少民眾的焦躁，從而爭取興利的更大空間。

四個月來，黨產處理是最大的除弊行動，期間所發生的兆豐疑雲、樂陞弊案，國人也都希望可以查個水落石出；理由就在於清明政治，是政治信賴的基礎，有了健康的政府，多數人相信自可創造更佳的服務績效。

在各種除弊的標的中，眾所矚目的大弊大案，固然對樹立威信具有指標性作用，但是就政府本身長期積累的小弊小案，新政府如果能有令人耳目一新的作為，藉以充實政黨輪替的內涵與意義，同樣會有可觀的加分，而且其效應絕不亞於前者。政府整合的問題，就是其中一件影響很大的小事。

比如，蒙藏委員會整併的組織改造，是少有兩黨政府均有共識的案子，在陸委會未更名或整併的現況下，蒙藏會的業務，其中有關內蒙及西藏的部分，交給陸委會法政處一個科就可完全處理；至於外蒙，早就獨立且是聯合國會員國，其業務應該歸外交部，目前我們的駐外蒙辦事處就是外交部的外派單位，如此事權將更加統一。

但是這個案子竟從二○一一年拖到今天未決，主要原因盛傳是受制於某位蒙藏委員的安排。在圈內，他被戲稱為地下副委員長，在蒙藏會擁有一間相當坪數的專屬辦公室，但幾乎沒有任何實質業務；如此特殊的工作，一旦組織革新，必然無以為繼，於是過去五年，其在立法院強大的關係網絡，從未讓這個案子被充分討論。這正是非常典型的侵蝕政府效能之癌，必須儘快切除。

前述是組織的整合，其次是資源的整合。再以最近被中國炒作的觀光為例，行政院已經提高位階，由大政委召集「觀光推展委員會」負責推動新政府的觀光政策路線，這個跨部會的委員會除了指出方向，政府手上現有的組織、人力與預算，就需要詳加盤點，進行有效的整合，既減少內部溝通協調成本，也將有限資源使用最大化，能夠一致對外開拓。

就拿幾個重要景點的管轄這個小事來說，長久以來皆是散落於各部會，例如故宮南北院屬行政院、各國家公園屬內政部營建署、各森林遊樂區屬農委會林務局、溪頭森林遊樂區屬台大、武陵及福壽山農場屬退輔會、各海岸及金門風景區屬交通部觀光局、各博物館及古蹟則屬於文化部等等。這麼龐大且豐富的觀光、文化資源，如果任由各部會自訂方向，各吹各調，就容易亂槍打鳥，難以集中資源，成就一個共同的焦點目標，顯然就需要有新觀念與新作法。

觀光局最近交接來了一位新局長，其長期交通運輸的技術背景，今後要主管涵蓋文化、創意及行銷的觀光業務，真是讓不少人對此用人哲學備感狐疑，不過這位新局長說，「走老路，到不了新的地方」，能不能說到做到？大家不妨耐心等待他拿出幾把刷子給國人看。

此外，運作的整合也非常重要。前不久有一則兩廳院開罰國防部的消息露出，即是一個見微知著的徵兆。在正常情況下，政府各部會之間發生了任何問題，第一步應該先相互溝通，減少組織摩擦才對，絕少需要採取直接開罰的懲處，並公諸於外，使其他部會形象受損的斷然手段。有關國防部因為辦活動，在環境處理上出現瑕疵一事，事前是否曾進行內部協調？兩廳院的負責人知情嗎？上級單位文化部事後有採取補強作為嗎？政府是不是一個網絡暢通的整體，關係到政府綜合能量的發揮，絕對輕忽不得。

影響很大的小事，通常可操之在我，只要我願意，就可以馬上實踐，而且很快就可收到回饋。勿以善小而不為，誠哉斯言。