《自由廣場》回應「敬致洪慈庸委員的公開信」

◎ 孫盟勝

洪委員在醫師納入勞基法規範上的努力，至少筆者所知的醫界基層大多抱持著支持態度，此時就需要探討為何仍有醫界人士持反對立場。

私以為，醫界其實就是個「龐氏騙局」，過去的醫師之所以能夠對過勞甘之如飴，並非完全醫德使然，是因為他們知道，只要熬過住院醫師階段升上主治醫師，便有大量住院醫師肯為其工作，就算離開醫院成為開業醫，因為過去醫師量少而病患需求大的情況下，自然可藉由執業達到可觀的收入。

然而，要支撐這樣的結構，勢必要有大量住院醫師投入醫療工作，待這些住院醫師升上主治醫師後，便需要更多的住院醫師才能支持住白色巨塔的假象。然而每年從醫學院畢業的學生是被政府所管控的，為了顧及教學品質，每年只會有一千餘名的學生畢業，而這便是現今醫療的窘境，在主治醫師已經飽和的狀態下，旗下的住院醫師無法順利升遷，因此只能轉往其他沒有住院醫師的醫院或者開業，然而開業的市場也已經被老開業醫師所佔據，因此，現今在醫院的住院醫師是越來越看不見未來的。

若從這個觀點來看，也不難理解為何謝先生會鼓吹醫師不會過勞，畢竟他位於金字塔頂端，需要的是大量的年輕主治醫師以及住院醫師為其工作，一旦醫師納入勞基法，勢必會讓他付出更多成本才能維持目前醫院的運作。正如同現在的勞動市場，經濟成長率每年都在微幅上升，但是勞工的實質薪水卻不斷地往後退，將勞動者納入法律保障，不過是強制要求資方將勞方勞動的成果回饋給勞方，何錯之有？

退個一萬步來說，就算不保障醫師權利，這項改革有助於減少因過勞而產生的錯誤判斷，進而保障民眾的健康，何過之有？

（作者為住院醫師，雲林縣民）