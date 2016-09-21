《自由廣場》水牛伯莫名其妙被吠

◎ 鍾邦友

前行政院長游錫堃臉書貼出夜晚狗群在「新北市土城線形公園」的影片（https://www.facebook.com/yousikun.fans/?fref=ts），並留言「有人敢去嗎？」不料因此遭到撻伐，被批製造恐慌和社會對立。網友以愛護動物的立場發聲，固然批評有理，但刻意曲解水牛伯希望市府讓人與動物各安其所的用心，則又未免矯枉過正。

我任教的學校之前也有野狗盤據，在要求捕犬大隊請走之前，牠們入夜後於操場橫行，學生或教職員不敢從學校後門出入，後來甚至發生咬傷人的事件，如果為了「和平共處」，任牠們在校園自在發展，那豈不是棄全體師生或入校園活動民眾之安危於不顧？

我家附近也有一個小公園，先前為幾個街友佔據，導致民眾不敢到該處遊憩，經社會局介入安置處理後，情況始見改善。然而不管是市政府、民眾或人權團體，均不會認為公園該是這些街友的「地盤」，而是要想辦法幫他們找合宜的棲身之所才是正道。

相較之下，前述網友的發言彷彿認為流浪狗沒地方去才不得不在公園裡，但是，因此被妨害的市民權益又該擺在哪裡？面對街友我們會以關懷的角度為他們的安置理性思考，並還給公園主人——市民應有的權益公道；但為何主角換成了狗，就一切都變了樣呢？

（作者為高中教師，高雄市民）