《自由廣場》警用槍枝的保險

◎ 林書立

臺灣警用槍枝在使用逾25年後，終於要進行全面更換作業，新採購的槍枝在歷經多重評選後，順利以合理價位購入評價極高的警用武器之一，然而，對於新採購槍枝的安全保險設計，卻引發部分軍事觀察家與媒體對於新式武器安全性的注意，或有論者以新槍安全保險機制不夠，容易不慎走火之議。

同樣是致命武器的警用槍枝其實與軍事需求略有不同，軍方講究的是戰場上致命武器的快、狠、準，基本上，希望槍彈在上戰場前都能受到軍令控制，未上戰場前嚴格執行不得開保險指令，聽指令上彈匣，開保險，聞令後始能自由射擊，展開後要能快速連發，最好一發子彈能穿透多名敵軍，展開強大的火力。

但是，警方要使用的致命武器需求則有所不同，警察24小時在自己的城市戰場內，誰是歹徒並不明確，即使面對歹徒，也要考量自身安全是否已遭受威脅，得否使用致命武器，可以射擊的非致命部位，使用致命武器時之場所，是否合乎比例原則，如何避免傷及無辜，這些狀況與情境，往往數秒之內就必須判斷完成，長官無法給你指令，更不能等候上級通知，美國的統計資料百分之七十的警匪槍戰距離在三至十公尺內，絕大多數發生地點在市區，而用槍時機的判斷，如過超出數秒無法完成動作，或是出槍後保險無法及時開啟、導致卡彈，警察故事可能又添一筆忠魂。

我國警用致命武器由解嚴前的點38左輪槍，於民國80年換裝美式史密斯威森90手槍，歷經二十五年始換用本次更新的警用武器，除了武器性能與精準度的提升與降低老舊卡彈問題外，新式手槍取消手動保險引起大家的注意，事實上，各國警方面對難料的治安狀況，使用警槍時都面對一樣的壓力「子彈該出去時不出去，以及子彈不該出去時卻出去」，若要對兩者間的選擇，子彈該出去時不出去的問題較大，故而近代警用槍枝之發展，不論是德國PPQ M2或極負盛名的奧地利GLOCK都同時採取消除手動保險的模式，但是，這一類新警用手槍，因為仍需拉滑套才能上彈，且上膛後尚有落地保險等裝置，不是蓄意扣動扳機的話，仍不會擊發。所以執勤時尚不至於對民眾造成誤擊事件。

實際上，我國警察的射擊訓練的方式早就今非昔比，過去沿用軍方射擊訓練模式的射擊訓練口令，舉槍、開保險、左線預備、右線預備，全線開始射擊，已經改由哨音響起，代表用槍時機判斷完成，時限內必須自行完成拔槍、出槍等所有動作，開始射擊，更因為警察用槍與射擊比賽不同，無法等候後員警調整最佳狀態，屏氣凝神在射擊線上瞄準等候射擊指令，有時採取運動後射擊，這樣的訓練，無非是追求熟練度俾爭取實務上，珍貴的保命與威脅排除時間，新購配槍當然也考慮到這樣的需求，所有員警必須再經由更進一步的訓練，精進警槍一體的熟練度，但也切莫誤以為，使用公認最具保險的左輪手槍，就不會發生走火，日前香港警察訓練時手槍走火即為一例，更何況警政署日前亦特別制訂「警察人員使用槍械規範」明列警察得持槍警戒、鳴槍制止與逕行射擊等時機的外在因素，期能縮短員警用槍猶豫期。

回歸新式槍枝的保險議題，子彈不該出去時卻出去，是可以經由教育訓練來防止的，使用槍枝的平時訓練與保養時，如不謹慎清槍，就易造成誤擊，惟面對反恐怖攻擊的新時代，警方必須能立即排除市民受威脅的治安狀況，唯有與時俱進的警用裝備與不斷精進的常年訓練，才是具體保障人民、維護社會安全的最佳保險。（作者為中央警察大學警察政策研究所博士生）