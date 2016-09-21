《自由廣場》《921震災17週年》第一名的縣長，防災最後一名？

◎ 潘翰聲

日前某雜誌公布縣市長施政滿意度排名，連江縣長劉增應奪得第一名；但在921震災17週年的國家防災日，我們從立法院預算中心本月剛出爐的報告中發現，政府機關建築物實施耐震評估及補強方案結果，以及國中小校舍耐震能力評估及補強，連江縣執行辦理情形都是所有縣市墊底最後一名，冠軍和墊底的反差何其大，同樣是離島的澎湖縣政府機關建物補強完成率也是倒數第二。

馬祖曾在2012年舉辦賭場公投，澎湖在2009年辦過，十月十五日還要再來一次，不論是人為政策對社會的衝擊，或是天然災害的毀滅性破壞，離島的未來都不能賭，縣政府應該負起責任，踏實地降低傷害人民的生命財產的系統風險。大筆的離島建設基金其規劃與使用要更透明化，公民務必發揮監督的力量，而不是在公投的假議題裡分裂對立。

政府機關建築物如果耐震性不足，在天災時被毀，政府自己都變成災民，要如何調度人力物力資源，領導救災和重建的工作。機關建物的倒塌，也會是民眾心理上象徵性的崩壞，將對災民產生巨大的心理衝擊。

前述該補強方案，近4年政府預計投入208億元，地方政府應該積極爭取經費，投入這些關係到公共安全的迫切性工程，並加緊執行補強，而非沉溺於民意如流水的虛幻支持。目前各地幾乎都已經完成評估，該拆的也拆了超過九成，但補強工程這一項的完成率，全國平均52.9%，馬祖、澎湖分別只有7.7%、30%。

中小學校舍的補強更不可輕忽，2008年四川大地震倒塌建築約三分之一是校舍，造成五千餘名學生死亡或失蹤，老天爺來驗收的「豆腐渣工程」動搖中共統治的根基，行動藝術家艾未未發起公民調查卻受到政治力的野蠻壓制。

那民主的台灣有學到教訓嗎？近八年政府投入國中小校舍補強共計216億元，並不是沒有編預算，但地方政府執行力顯然不足。全國5,577棟需補強校舍中，竟有近半數的2,748棟還沒完成，反觀日本在去年已完成公立小學百分之百耐震建築，台灣卻相當於有半數的孩子天天在有風險的校舍裡上課和生活，爸爸媽媽們知道嗎？

馬祖贏得第一名的縣長，但是已完成詳細評估的44棟校舍中，需補強的9棟都尚未完成補強！

而極為諷刺的是，該雜誌滿意度調查被排在倒數第二名的柯文哲，台北市卻是防災第一名，政府機關建物補強完成率最高、達83.8%，中小學校舍待補強比率最低、僅14.9%，預計今年底會再完成70棟校舍補強，明年全數完成補強作業。

人民也要自我覺醒，究竟是跟著追捧那些跟媒體要好的首長，還是關心防災、環保等基礎建設，但沒有鎂光燈的事呢？（作者為樹黨策略長）