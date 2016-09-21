《自由廣場》陳唐山很清楚：不要為了省錢關閉外館

◎ 柯吉生

據媒體報導，新政府為節省預算，計畫關閉三十處外館，此消息如果屬實，除將嚴重打擊外交人 員士氣，對往後台灣參與國際組織尋求各國支持、旅外國人急難救助及重新復館等問題，都可能遭遇難以預測的困擾。茲就一些範例說明如下：

二○○六年五月陳總統出訪巴拉圭及參加哥斯大黎加總統Oscar Arias就職典禮前三天，華航委託美航向哥倫比亞、厄瓜多、秘魯及玻利維亞四國申請的領空飛越權仍未獲准，黃部長志芳要求本人（當時任中南美司司長）速電上述四館館長洽辦，結果四位館長在兩天內就完成使命。如果當年台灣未在前述國家設館，陳總統勢必無法如期訪巴及參加Ａ總統就職典禮。

二○○四年我在非洲聖多美普林西比民主共和國擔任大使時，有高雄漁業考察團一行八人，於訪問聖國後，擬順道前往漁產豐富的安哥拉考察並尋找合作對象，惟等了一週仍未獲發簽證，只好悵然返國。如果當年台灣駐安哥拉代表處未裁撤，由該處逕向安國外交部洽辦，相信該團定能順利成行。

近十年來因給予台灣免簽證國家倍增，帶動台灣人出國旅遊風潮，足跡遍及世界各國，如果關閉三十處外館，一旦國人在關館國家意外傷亡或生病住院，將求助無門。八年前國人在非洲馬達加斯加島發生船難時，就是因台灣駐館已裁撤，求助無門而延誤救援時間。

關館計畫國、民兩黨執政時都曾提過，也關閉幾處功能不彰的外館，二○○五年我接任司長時，研設會就曾建議各地域司提出五個擬裁撤外館名單，當時我曾私下向陳部長唐山表示，關館至為容易，一通電報即可解決，但日後需要復館時將遭中方全力阻擾，非常困難。陳部長聽進去了，所以在其任內未再提出。

其實台灣駐外館處除日韓印美加澳、東協各國及歐洲英法德比俄等國屬大館外，其餘均為三至七人小館，每年預算包括人事費都在百萬美元之內，而台灣與上述國家個別雙邊貿易均遠超出駐館預算，純從財政觀點而言，所費不多。

綜上所述，有關擬裁撤三十外館以節省預算一事，期盼新政府能三思而後行，不要為了節省區區小錢，造成短利長空、親痛仇快及外交節節敗退。

（作者曾任外交部中南美司司長、駐智利及駐非洲聖多美普林西比民主共和國大使）