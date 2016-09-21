《自由廣場》《林保華專欄》「高雄美軍基地」構想

中國收買藍營八縣市長，美菲關係生變，都為加強台美的緊密軍事關係創造條件。

北京公然收買藍營執政的縣市，妄圖在台灣建立接受「九二共識」的中國殖民地，分裂台灣，嚴重威脅台灣國家安全，因此台灣也必須啟動反制機制。將高雄以某種形式充作美國軍事基地，無疑對台灣的國家安全與高雄的經濟發展有特殊的意義。

菲律賓自從新總統杜特蒂上任，不斷釋出親中反美路線，除了選前表示只有中國願意出錢幫助菲律賓建造鐵路，上任後更派前總統莫拉斯到香港與中國直接接觸。然後就是在國際場合謾罵美國總統歐巴馬是「婊子養的」，並且痛斥美國對菲國的殖民史。

最近杜特蒂甚至責怪美國在菲國南部民答那峨島的特種部隊要為那裡的伊斯蘭叛亂行為負責而要他們撤走，還要終止與美軍在南海的聯合巡邏，並且向中俄軍購。

美國重返亞洲，除了是自身的戰略需要，也協助亞洲國家抵禦中國的擴張，尤其是南海爭議。菲律賓在今年三月開放五個軍事基地給美軍進駐，增強菲律賓與中國爭奪黃岩島等有主權爭議的島礁的實力。如今菲律賓翻臉，讓美國十分尷尬。

台灣在第一島鏈本來就處於十分重要的戰略地位，菲律賓的動搖使台灣的地位更加重要。要取代菲律賓的軍事基地，高雄更是首選，因為高雄可以停泊航空母艦，地理位置更在中國海軍穿越第一島鏈的日本宮古列島與台菲巴士海峽之間。而位於高雄的台灣造船廠，更可以提供美國軍艦的維修業務。而高雄的小港機場也可以擴建（台中的清泉崗機場也是另一選擇，有漢翔公司可作軍機維修業務）。高雄作為台灣新南向政策的出發點，與高雄成為美國軍事基地的戰略完全一致。

一九五四年中華民國與美國簽署過《中美共同防禦條約》。該條約以軍事為基礎，包含政治、經濟、社會等合作條約。一九七九年因美國與中華人民共和國建交而終止。現在因為彼此戰略需要可以重新開展合作，尤其是軍事合作。由於美國認知一中政策，因此未來將是台美條約而非中美條約。

近日美國眾議員共同提出《台灣旅行法》法案，條文允許所有台灣高階官員入境美國，並可在國務院與五角大廈會見華府高層；這將啟動台美新合作，尤其點明五角大廈，那將是軍事更緊密合作的開始。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）