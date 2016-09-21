《自由廣場》4+1個理由 不信兆豐「誤繕」

◎ 賴振昌

紛擾近一個月的兆豐銀行紐約分行遭美重罰案，最新的解釋原因竟然是「寫錯了」！行政院兆豐案督導小組揭露，二○一四年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共四．九一億美元，但紐約分行報送美國紐約州金融服務署（ＮＹＤＦＳ）時「誤繕」為四十四．九一億美元，導致外界的誤解。言下之意，兆豐銀行也是冤枉被多罰了。只是這樣的說詞，可以說是完全沒有說服力，反而讓社會大眾對兆豐的黑幕更加好奇而已。

因為一、英文財務報表的數字表達4.91億美元是$491million，而44.91億美元則是$4.491billion，兩者差異甚大，不可能是單純的筆誤。

二、即使是用阿拉伯小寫數字呈現，因四億與四十四億兩者中間也差了一個三位數分節點，疏忽的可能性也很小。

三、更何況會計上服膺雙方平衡的借貸法則，本身就有自動勾稽數字「位移」的機制。

四、現代會計軟體多有輸入自動防錯的功能。

因此，以銀行需要重視精確性的會計系統，竟然會發生繕寫錯誤的事情，而且事隔多時整個銀行體系仍渾然無所知覺的現象，令人覺得十分不可思議，更讓人合理懷疑，整個書寫錯誤可能就是「大頭小尾」的手法操作。

任何的審計加總複驗程序都可以查核到的這種錯誤，我不相信兆豐銀行的報表出門之前，可以完全沒有經過覆核的程序。發生這樣的錯誤，人謀不臧的可能性非常的大，張兆順董事長是一位資深的會計師，不可能不知道這樣的道理。

更何況，如果真的只是烏龍的「誤繕」事件，代表美國高達五十七億元的罰款也是誤判，兆豐應該據理力爭要求平反，不能繳錢了事又背負涉及洗錢的不實指控，方屬合理。但看不到兆豐銀行有做此主張的訴求，除了凸顯其心虛以外，這樣不合邏輯的說法，如何說服社會大眾？（作者為前臺北商業大學校長、立法委員）