社論》政治統派式微 經濟統派上場

某位台灣的老兵接受中國官媒央視專訪時表示，近年來「文化台獨」太厲害了，他問孫女：「我們國家最長一條河是什麼河？」她回答：「淡水河」；追問她長江、黃河呢？她回答：「那又不是我們台灣的」；他感嘆孫輩都成了「小台獨」。有次中國記者問他孫女：「妳是中國人嗎？」她說：「我不是，我爺爺是中國人，我是台灣人。」這位老兵說，「爭不過、沒辦法」，他已無法改變現狀，且投票給蔡英文的，就是那些二十歲的「小台獨」。

這位老兵所說的文化台獨、小台獨，都是台灣的大勢所趨，所以，「爭不過、沒辦法」。但，這正好是台灣走向正常國家的寫照，小台獨之外，還有中年台獨、老台獨，老中青都有，這是一種普遍性的覺醒：我們同屬二三五○萬人組成的這個國家。二○一四「爭不過、沒辦法」，於是國民黨的地方版圖大幅縮水，六都僅剩一都。二○一六「爭不過、沒辦法」，於是國民黨總統僅剩三八一萬票，立委僅剩三十五席，首次嘗到完全在野的滋味。敗選後，國民黨不僅不向民意低頭，甚至黨綱連「各表」也閹割了。統派老兵急速凋零，「小台獨」愈來愈多，國民黨何去何從？

統派老兵凋零，國民黨後勢不妙，北京當局當然也憂心忡忡。以往，台灣的政治統派控制大局，透過黨國體制駕馭台灣，硬是把一中的頭箍戴在頭家頭上。馬英九執政八年，堪稱政治統派的最高潮，國共黑箱企圖把台灣就此統了。總算，人算不如天算，國共的拙劣操作，馬執政徹底失敗，反而激發出藍綠共怒、年輕世代天然獨的逆轉情勢。只不過，強國夢欲望強烈的北京當局，仍不相信無法改變現狀。既然新政府要維持現狀，北京便將計就計，讓新政府無法反映新民意，只要新政府怯於更進一步維持獨立現狀，國際空間不讓新政府伸展任何手腳，便是北京的得逞。

除此之外，北京手上還有經濟牌，雖然近年中國經濟已呈著陸趨勢。事實上，二十多年以來，尤其是過去八年，北京早已著手扶植以現實利益為導向的經濟統派。北京應該很清楚，所謂的民族大義、意識形態，終將被台灣的民主潮流沖刷殆盡。所以，處心積慮以經濟拉住台灣，只要台灣內部存有經濟統派，就可以相當程度支撐政治統派的危牆。原本，北京扶植的經濟統派以台商為主，過去八年則在國共合作之下打造跨海政商集團，眼見作用有限，又進而瞄準三中一青，農漁業契作，觀光業一條龍，不一而足。

八個「九二共識縣市」首長進京趕考，北京公布八項經濟統戰措施，顯然也是循著扶植經濟統派的脈絡下手。此一操作再次印證，北京眼中沒有經濟歸經濟，經濟也要講政治。對此，國民黨力挺八個縣市首長，聲稱經濟不好自己找出路，民進黨不要抹黑，蔡政府也不要眼紅。真是愛說笑，八個藍營小諸侯，到北京領旨「九二共識、一中原則」，公開臣服於北京宗主國，這有甚麼好抹黑眼紅？不就是甘當北京扶植經濟統派的馬前卒嗎？開門揖盜究竟是為了縣民市民的利益，還是為了所屬政治集團甚至個人的利益？答案，八個藍營小諸侯卸任後便知分曉。

政治統派式微，經濟統派上場，北京的如意算盤，以台灣民意走向判斷，結論可能也是「爭不過、沒辦法」。怕的是，新民意造就的新政府，如果經濟連結中國政策馬規蔡隨；而民進黨過半席次的新國會，如果也失去過去八年監督傾中政策的精神，那麼，無異於民進黨完全執政，卻協助北京在台灣扶植經濟統派。經濟統派一旦坐大，兩岸經貿非政治化的幻想必定破滅，假使經濟統派政治質變為「紅頂商人」，破壞力將比以往的政治統派更危險，因為經濟統派有實力，政治統派只有口號。