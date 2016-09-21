自由談》一二三四，驚著無代誌

台灣第三次政黨輪替，蔡英文本應如「光武中興」，一路向前，縱有艱險，仍應突圍；但數月下來，「蔡籃族」政府恍如步上馬英九的後塵，驚惶於北京的臉色，以「偏安之局」自居。這也難怪新政府進退維谷，本土派怨氣沖天。

中國對台灣的圍堵，無所不在，對國民黨如此，對民進黨亦復如此，不同的只是手段與策略的靈活變化。蔡英文的「維持現狀」，即使獲得美日強權的善意回應，只怕不易取悅於習慣軟土深掘的北京當局。

馬英九的八年，「中華民國」的「總統」就像亡國前「更無一人是男兒」的後蜀後主孟昶，也似酣睡臥榻之側「故國不堪回首月明中」的南唐後主李煜，任由北京搓揉。「中華台北」和「中國台北」相繼烙印在「馬先生」的臉上，最後毀了中華民國，也幾乎滅了中國國民黨。

蔡英文的「維持現狀」？是維持「中華台北」的現狀？維持「中華民國」的現狀？還是「台灣國」的維持現狀？從五月世界衛生大會戴上「中華台北」的大帽，到九月「非常克制」的棄推台灣加入聯合國，與馬政府的「外交休兵」無異。其他如外賓訪台叫做「訪華」，以「大陸」、「陸方」稱呼中國，勸阻熱比婭訪台，不敢公開歡迎達賴。諸多事實證明，北京不因台灣政權輪替而改變宗主權，蔡政府光要支持者「體諒」，和馬政府哪來太多不同。

北京的鐵板促統，威脅台灣存亡，蔡英文能否領導人民建立國家信心，是捍衛國家主體地位的關鍵。蔡政府或可辯稱，「維持現狀」把人民的福祉和利益放在第一位，是穩健的政策。但當「維持現狀」的定義，「隨便任人憑說」，可就不是一樁小事。

俗話說，「一二三四，驚著無代誌」，蔡政府唬不住藍軍，卻先嚇壞本土派，當初大力支持政黨輪替者，不就變成一大群傻瓜！〈陳杉榮〉