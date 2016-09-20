自由廣場》林全好大的官威！

◎ 呂一銘

林揆竟然責難風災冒險犯難的台電搶修弟兄，批台電「搶修不力」，令人錯愕！

台電一千多名員工冒險犯難搶修，每天只睡四小時（搶修至今已復電九十九％），然而搶電大兵使命必達，為了讓家家戶戶不缺電，大家往安全地方避難，他們則是往最危險、風險最高的地方，執行搶修任務，長官更必須「給他們多一點時間」。簡言之，不是台電員工搶修太慢，而是搶修復電過程不確定性高，誤觸、感電風險也大增等等，非局外人所能想像。

至於所謂養兵千日用在一時，對台電搶修復電的基層技術人員未盡公允，因為台灣一年到頭的天災地變不斷，可說已讓他們長年疲於奔命，他們的待遇或比一般職場稍好，但冒生命危險率，則要比坐在冷氣間的高官，或坐鎮指揮的台電高層，要高太多！然當地方受災停電之時，巡察的高官往往第一句話就是要求「立即復電」，社會久而久之也習慣如此說，甚至要求比台電估計的還早，豈非為難這批不計艱難險阻，有時得冒強大風雨翻山越嶺搶修，置死生於度外的弟兄？想想這些艱險搶修情景，就足令人敬佩。如今林揆居然失去同理心，不給台電搶修弟兄打氣，還要責備他們，誠讓人瞠目結舌！

由於筆者早年借調省府期間，曾派兼台電的監察人三年，常因工作接觸基層，對他們的任勞任怨、兢兢業業及冒險犯難的精神，感受很深和敬佩。退休至今，每當風雨交加、天昏地暗時刻，家裡還有燈亮，就覺得很幸福；但每想到台電弟兄出生入死的情景，就非常關心，也很感恩。謝謝台電照亮台灣，有你們真好！

（作者曾任台電監察人，國營媒體社長退休）