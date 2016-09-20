自由廣場》醫師納入勞基法 別再用恐懼誤導社會大眾

◎ 廖偉翔

行政院才拍板定案，將於一○八年九月將受僱醫師納入勞基法保障，多年來醫界的不正義與錯置的勞動關係，似乎終於要有一個解答，醫界與社會大眾，有機會在漸進式的法規變革當中，重塑現今千瘡百孔的醫療體系，建立正確就醫習慣並重拾醫病信任關係；近期竟不斷有所謂醫、法界人士，以其對於臨床工作錯誤的理解，批評政策倉促上路、恐造成災害，令作為醫療工作者的筆者萬分感傷與憤怒。

批評者對於醫師納入勞基法政策首要的誤解，是認為勞基法約定過於死硬、醫療法才是保障醫師權益的正途。此一聲名狼藉的提案已在上屆國會，由國民黨立委蘇清泉提案，遭批評是拖延保障醫師工時限制、圖利醫院財團。最主要的問題在於，醫師工時限制寫入醫療法，衛福部與各大醫院之間「球員兼裁判」的問題嚴重，恐怕對於現今血汗體制難有改善。

舉一淺顯的例子來說，一○五年度衛福部推出「工時回報App」，鼓勵教學醫院的住院醫師照實回報上下班時間，本意在於掌握各醫院是否達成降低工時目標，並且希望獎勵成績卓著的教學醫院。孰料該系統上路以後，我們屢屢聽聞「誠實打卡」的住院醫師受到科部、院方關切，柔性勸說希望配合造假出勤時間，以利醫院通過評鑑與取得補助，而這樣的狀況絕非個案。

試問，如果今天醫師工時未納入勞基法保障，而只有醫療法的柔性規勸，衛政單位何來人力履行對於醫院的工時稽查？當一個住院醫師權利受到侵害，如今多半隱忍、相忍為院，卻苦無直接管道申訴、對於醫院的不當管理措施予以糾正，這正是目前醫院評鑑的執行現況，也是未來納入醫療法的可預見後果。

醫師納入勞基法保障，議程已經被一再延宕，就算逼到最後衛福部的作法都還是需要三年的緩衝期間，並且未來也在變形的「勞基法84-1條」中容許工時有彈性。而如今醫院管理階層、搞不清楚何謂勞基法的大老以及被牽著鼻子走的消費者團體，竟聯手杯葛醫師的基本權利，一言以蔽之，「找不到適當的替代人力以前，奴隸制度不該廢除」，就是目前血汗醫師面臨的社會困境！

（作者為台北市立聯合醫院住院醫師，醫師勞動條件改革小組）