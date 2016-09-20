自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信

◎ 謝炎堯

謝謝您關心醫師的健康，您的關心來自少數人對您提供錯誤的訊息，醫師依據醫德和專業照顧病人，的確很辛苦，但是甘之如飴，過勞可能導致不慎傷害病人，但是醫師不會因過勞而死亡。

美國醫學生入學典禮，有一項「白袍加身儀式」（White Coat Ceremony），在典禮中，由醫學院院長闡釋「責任」的意義，和社會所期待的人道與專業素養，接著醫學生宣誓要遵守醫學倫理，以專業和關懷精神照顧病人，完成高貴醫學世代薪火傳承儀式。

二○○一年四月美國消費者保護組織Public Citizen向美國勞動部請願要求列管住院醫師的工作時間，美國勞動部歷經調查、研究和評估十八個月後，於二○○二年十月回應拒絕管轄住院醫師的工作，其理由是住院醫師的職業安全，牽涉醫院病人的安全問題，勞動部沒有能力管理，應由其他更瞭解此問題的單位負責處理（Robert Steinbrook. N Engl J Med 2003; 348：664-666）。二○一○年九月二日Public Citizen再度向勞動部請求由聯邦政府制定限制住院醫師工時法案，也沒被接受（Public Citizen. Petition to reduce medical resident work hours. September 2, 2010）（http://www.citizen.org/hrg1917）。

媒體報導您有一位白馬王子的摯友，但願有情人皆成眷屬，如果喜事臨門，一定會打聽請有醫德兼醫術高超的產科醫師驗孕、產前檢查、接生到產後照顧，貫徹始終。初產婦從陣痛開始到生產完畢，通常會持續二十四小時以上，依據勞基法的工時限制，您所信任的醫師，生產時由於工時的限制，可能需要二至三位您從來不認識的醫師在緊要關頭照顧您，他們也不瞭解您的過去病史，如何確保醫療品質？

全世界沒有一個國家將醫師納入勞基法，規定工作時數，主治醫師對病人有持續照顧的責任，敬請慎思諒察。

（作者為台大醫學院內科退休教授、和信治癌中心醫院副院長）