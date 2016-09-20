自由談》「九二共識」買空賣空大陰謀！

習近平發動的「九二共識」攻勢，仔細探究就是一種「買空賣空」的操作手法。

習近平也知道，台灣新政府不可能也不敢一口答應「九二共識」，但是在攻勢不斷升溫之下，新政府可能會挺不住，只守住不承認「九二共識」四字，其他都妥協退讓！

例如讓中共各路人馬大肆入侵台灣，或是各項政策繼續傾中。我們已看到中共的統戰部長，大搖大擺進入台灣，公開對台灣人民喊話，新政府竟未置一詞；例如行政院準備動用三百億，補助共產黨在台灣打造的一條龍旅遊業者；例如政府是否歡迎達賴訪台已開始搖擺；例如我國參加ICAO是否被打壓而束手無策等，以後可能還會有更多原則上的棄守。

用「九二共識」一步到位、台灣立即投降，這個大陰謀就是：對台灣的統戰如果沒有得到一百分，也可以拿到九十分了！

所以稱「九二共識」根本是「買空賣空」的做法，一點也不為過。

何時「中華民族的統一大業」也必須靠這種低下的手法來完成？

回顧台灣這塊土地的歷史，鄭成功的「反清復明」，蔣介石的「消滅共匪」、「反攻大陸」，都是不折不扣的買空賣空手法！

台灣的自由民主已完全不可逆，台灣的獨立主權正在充實鞏固，台灣即使目前得不到國際大多數政府的承認，但是全世界的人民，都會支持台灣的正向發展。

習近平為了取得世界霸主地位，正積極拉攏和伊斯蘭教穆斯林的關係；美國國會議員正在提出「台灣旅遊法」，全面正常化美台政府官員的互訪與交流；安倍政府也覺醒壯大日本國防，抵抗中共的可能侵略。

小英政府不能重蹈中國國民黨在台灣最終敗亡的路子，應以美日為協力，取以色列為師，一定要在近代數百年的歷史掙扎中站起來，擺脫中國的糾纏，台灣全新出發。（鄧蔚偉）