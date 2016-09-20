社論》北京的「下台階」？

中國涉台系統利用中秋連假，把台灣八個縣市的首長找到北京去，堂而皇之公布了所謂的差別待遇八項措施，做為回應「九二共識縣市」的區別對待。北京的這項史所罕見的政經大實驗，論演出效果，真是劇力萬鈞、奪人目光，其以分裂台灣為手段，執行防獨促統目標，今後究竟會如何演變？只要能夠掌握其政策精髓，大家就不妨繼續看下去。

中國為什麼要這麼做？第一，這是五二○之後因應台灣新政府未在「九二共識」上鬆口的一系列作為之一，未來不排除還有更多的對台步驟逐一上檔。第二，對遵守「九二共識」通關密語者，給予特別「獎賞」，在政策邏輯上，與過去八年國共兩黨共築的所謂「惠台措施」是一致的；這也是前總統為求馬習會，預設「交通規則」與對岸交易的延伸。第三，在策略手法上，這是把台灣分為九二共識與非九二共識兩邊，八縣市與其他縣市兩邊，人民與政府兩邊，企圖從八縣市的試點開始，不斷地切香腸，達成孤立蔡英文政府為「一小撮」、最後屈服其政策意志之目的。

前述是北京的主觀期待，那麼客觀情況又如何？首先，詳查國台辦針對八縣市所公布的八項回應，主要還是在農特產品採購、旅遊、產業合作與青年赴中發展上，這些大餅，在前政府時代都畫過、也做過，實施的範圍係鎖定在封閉性的特定人，契作、一條龍即是典型模式，成效已證實是仁智互見，多數人多感口惠實不至。

其次，一個國家對另一個國家實施差別待遇，以往多在分裂國家為之，如東西德、南北韓，老共把這種外交制裁行為，援用在台灣的局部身上，沒考慮到分裂國家彼此間有邊境管制，較能控制其政策效果，對地狹人稠的台灣來說，只對八縣市給「好處」，如果真的有的話，很難不外溢到其他縣市，因此區別對待的政治象徵恐怕大於實際影響；同時，中央政府對這八縣市仍握有諸多政策工具可以使用，而這些「九二共識縣市」除新北之外，多屬弱勢地區，如果透過中國的挹注，就能「地方包圍中央」，二○一六年大選的結果就不應該是如此。

此外，面對台灣的新局，中國對台工作在這些年雖然是水銀瀉地、無孔不入，但是其極權體制，始終無法理解民主社會的生活要領，不是光靠著掐住人咽喉、拴緊人褲袋，就能暴力處理的。這回刻意把八縣市首長叫到北京去當道具，說穿了不也是把這些縣市長當成一個個伏地屈身的「下台階」，以踩踏著他們走下當前僵持的困境；畢竟，既言和平統一，是不能放著台灣愈走愈遠的，總要有個說法重啟互動才是。八縣市頭頭赴京承歡膝下，符合北京的需要，因此一拍即合。

中國的動機與條件如此，台灣政府應有什麼作為？蔡總統必須自忖：北京勾搭上我們的八縣市，是否在事前就獲得國安系統的充分報告？有沒有足夠專業的情勢研析？是否提出了因應對策？政府認為北京的下一步又會是哪些？我們有沒有完成兵棋推演？並且就此著手採取各種預防措施？唯有這些答案都是肯定的，才是一個適格政府的表現。凡有一項缺乏，政府僚屬就要上緊發條，強化補實。因為，中國問題正是台灣最大的生存問題，犯錯的空間絕小。

至於中國遠在北京侵門踏戶，這當然是針對台灣民選政府治理權的直接挑戰，對於其富台（九二共識縣市）與窮台（非九二共識縣市）策略的兩手，新政府終究要在國政上戮力績效。能讓人民有感的作為，包括領導者士氣的帶動，政府官僚短期措施與長期政策有節奏地並用，還有就是有意識地提高團隊勇於任事的工作效率；這些基本功一點也不空洞，現代化政府與人民的對話能力，主要即繫於此。