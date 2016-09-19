自由廣場》中部無災 菜價不該高漲

◎ 洪長源

莫蘭蒂颱風與馬勒卡颱風，一南一北掃過台灣，造成農業損失。因此媒體一再報導，水果蔬菜漲了多少成？而且還預估會貴到明春。

本人生長在農村，蔬菜復耕是很快的，像小白菜、青江菜、高麗菜…，快者二個月、慢者三個月就可以恢復正常；冬季蔬菜大白菜、菜心、蘿蔔、甘藍…還未到播種期，對農曆春節一點影響也沒有，怎麼媒體現在就知道會貴到明春？

況且此次颱風，苗栗以南、嘉義以北，只是下了些小雨，絲毫不受影響，彰化、雲林可以說是全國重要蔬菜產區，對於蔬菜的供應量是有影響，但絕不若媒體報導那般誇大。

媒體的誇大報導正好給予生意人哄抬的藉口，農民也得不到利潤，倒是苦了消費者。政府農政單位應該出面說清楚，同時對於哄抬的生意人應給予必要處罰，穩定物價，安定人心。

（作者為文史工作者，彰化縣民）

芭樂去了了 價穩看明春

◎ 蔡國顯

前尼伯特颱風掃到東中南部，芭樂原本在中秋前因斷層缺貨，每公斤的拍賣價早已飆上百元以上了，這次的莫蘭蒂強颱侵害，高雄損失慘重，農損又以芭樂為大宗。看看好幾噸重的貨櫃有如保麗龍般被吹掉落散開來，更何況是脆弱的芭樂欉、花和幼果，現在攏去了了！恐怕要等到下次的開花結果，也就是明年春節後，價格才會回穩。今年秋冬甚至春節期間的芭樂價格，飆漲自然不在話下，消費者要有心理準備。也希望蔡英文總統、林全院長、農委會主委曹啟鴻和立委們，多關心、多實質幫助農民。

（作者為專業果農，著有《拔仔狀元》）

電線地下化 防颱省錢

◎ 吳漢仁

颱風過後，百廢待興，但是，什麼事是最應該優先處理的呢？是電力。錢，可以買到水、食物及各項物資，卻買不到電！食物無電冰箱儲存會腐壞；入夜無電，則生活有如盲人。

每次颱風過境之災區，停電之情形似乎成為理所當然，如果可以讓電線地下化，停電的問題也許還會有，但是絕不會像現在這麼嚴重。

但是每次碰到這個問題，政府都說經費不足，問題是：修復電力的材料、設備及人力，不用花錢嗎？光這幾十年來的修復費用，就足以讓好幾個地區的電線地下化了。

將電線地下化，可以減少因風災而帶來的停電戶數，美化市容，並降低行車的危險性。各級執政者，當你們看到災區的居民這麼多天仍無電可用時，是否應該開始思考電線地下化的可行性了！（作者為退休公務員，彰化縣民）

農地資料庫 加快救助

◎ 葉昱呈

此次莫蘭蒂颱風造成農業災損嚴重，行政院長林全勘災時，特別指示從寬、從速辦理救助，筆者認為如欲縮短農災救助作業流程，應先建立完備的農地資料庫，原因如下：

一、目前農民申請農業災損救助，須檢附土地權狀或土地登記簿謄本，如果農民不知道本身農損之土地地段、地號，再由承辦人員透過農民口述及所攜帶的土地權狀核對地籍藍晒圖，以確認土地所在位置。

二、公所承辦人員透過地政機關連線核對農民土地是否分割或部分移轉時，常因查詢系統速度緩慢或當機，而造成申請人迭生怨言，且承辦人員讀取地籍資料後，仍需列印紙本歸檔，以備審計及政風單位事後查核，並無法達到紙本減量之目的。

因此，唯有全面調查每筆農地所栽種作物品項，並建立農地資料庫（包括地政機關地籍異動連線資料、作物品項、現耕人、歷年救助紀錄等資料），日後作物品項如有異動，再由農情查報員依現況隨時修正資料，一旦發生天然災害，即可透過自然人憑證列印資料庫清單，以縮短申報作業時間。（作者為農政公務員，屏東縣民）