自由廣場》高雄「海事國防工業展」如何更好？

兼談需要競合思維的「國艦國造」

◎ 呂禮詩

因颱風攪局而順延、縮短的第一屆「高雄國際海事船舶展暨國防工業展」，週日在民眾登艦爭睹「國艦國造」的油彈補給艦「磐石」軍艦（AOE-532）及首次開放的茄比級（GUPPY II）「海獅」潛艦（SS-791）下，盛大閉幕。此次的海事國防工業展齊聚了一百六十五個參展單位，但是否能就「產業群聚（industry cluster）」、創造「綜效（Synergy）」，還有待觀察。

會場上千個展示攤位、看似熱鬧，但若深入門道：模型及構想圖比實體多、國營廠商的攤位比民營大得多、參與的國內廠商又比國外多更多。最具指標性的三家美國軍火大廠如應卯般，不是攤位小得與軍售金額不成比例，就是內容乏善可陳；而首次亮相的潛艦操控模擬器，在開幕當天向國防部副部長簡報時，甚至發生當機的糗事。

還有更多的重複投資，例如：在國際頗為知名，專門製造高壓液、氣體管路及煉油用壓力容器的業者，與中科院展出的「水密耐壓測試系統」，都具有抗內部向外「張應力（tensile stress）」的相同核心競爭力；另多家俥葉製造商都聲稱通過康定級軍艦抗空蝕效應俥葉試製的檢測，亦皆強烈表達具有製造潛艦俥葉的實力與信心。

無論蔡總統還是蔡主席時所推出的「振興台灣核心國防產業」的國防政策藍皮書，或是競選總統時發表的「振興國防產業政策」，蔡總統一再地強調：台灣的經濟發展、科技發展跟國防需求能夠結合，才能走出代工困境。

盱衡台灣目前的工業水準及資金能力，重複投資的競爭恐將使產業殺成紅海，不但無益於產業的發展，也無法提升價值；唯有藉由廠商間的互補、把餅做大，透過合作、創造價值的「競合（coopetition）」思維，方能使有限的能力及資本作最有效能的運用。

從二十餘年前的成功級巡防艦，到近年來成軍服役的光華六號飛彈快艇、「沱江」級飛彈巡邏艦、「磐石」油彈補給艦等雖為國造，但參與的廠商有限，外溢效果不足；既然國防產業具有國家安全與經濟發展的重要性，潛艦、兩棲直升機船塢運輸艦及新一代飛彈巡防艦等海軍建軍十二項規劃的國造勢在必行，如何透過「競合」，改變目前對外軍購受阻及國內廠商間競爭的「零和」賽局，是政府的第一要務。

希望二○一九年再見「海事國防工業展」時，看到的壓力殼不再是比例模型，陳展的不再僅是模型或構想圖，廠商間透過競合、成為夥伴、創造價值，「國防自主」不再只是神話！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）