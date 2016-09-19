自由廣場》〈澄社評論〉推動改革需要志業精神

◎ 顧忠華

今年中秋假期受到兩個颱風侵襲，新政府繃緊神經應對，蔡英文總統和林全院長第一時間趕赴災區勘災，力求親民表現，或可挽救民調的持續低迷。但是民調高低的取決因素，不僅僅是治理能力的良窳，有很大的一部分，也和領導者的行事風格有關；尤其新政府在若干決策上猶豫不決，過度拘泥於行政框框，也使得民眾對於新政府能否履行選前的改革承諾動搖了信心。

改革到底需要領導者展現哪些特質呢？猶記總統選戰中，蔡英文的海外學界後援會舉辦造勢活動，看板上寫著「政治做為志業」的斗大標題，這其實點出了蔡總統和林院長應該自我期許的努力目標。

什麼是「政治志業」？這句話出自德國社會學家韋伯，意味著和只為五斗米折腰截然不同的敬業精神，也就是視自己所從事的政治工作具有「天職」意義，像是一種使命的召喚，因此會戮力以赴，以成就「政治家」的聲譽。韋伯特別強調，將政治做為志業的領袖，必須秉持著熱情、責任感和判斷力三項人格特質，發揮起領導的作用，才能發揮「卡里斯瑪式」的魅力，滿足人民的期待。

質言之，熱情適足以感染民眾、負責任的態度帶來信任，而判斷力則是在複雜形勢中能夠精準化解危機的能力，更是政治敏感度的核心要素。雖然蔡總統和林院長似乎較偏重專業取向，並不擅長於政治表演，可是台灣民眾在政黨輪替後望治心切，若見不到新的領導風格，不但無法激起推動改革的龐大民氣，也使得支持者開始擔心新政府的重大政策將會一一落空。

於今之計，蔡總統和林院長在回應民意的態度上，或許應該調整溫和溝通的模式，開始讓民眾感受到執政團隊的改革意志力和執行力，並以「志業精神」來重拾民眾信心。總之，新政府改革大業的成敗，就看兩位領導者在政治舞台上如何展現魅力與魄力了。（作者為公民監督國會聯盟常務理事）